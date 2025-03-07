«Аномальная дорога»: страшная авария в Уфе попала на видео

Posted 7 марта, 09:31
Published 7 марта, 09:31
Modified 7 марта, 09:40
Updated 7 марта, 09:40
Видео идёт минуту с лишним, но сама авария происходит на 37-й секунде записи с регистратора. Прямо перед этим встречную легковушку заносит, и она с силой врезается в небольшой джип марки «Черри», который также едет с большой скоростью.
— Аномальная дорога, — комментирует Булайт З.
— Куда же вы все несётесь? Думаете у вас 9 жизней, — пишет Руслан М.
— Нужно было ещё газку прибавить, а то слишком медленно ехал, в поворот заходить нужно на 120 км/ч хотя бы, — иронизирует Александр П.
Ранее сообщалось о лобовом ДТП грузовика и легкового автомобиля в Республике Башкортостан. В нём погибли два человека. В этот же день произошло нашумевшее столкновение трёх фур на федеральной трассе М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке.