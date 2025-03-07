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Posted 7 марта, 09:31

Published 7 марта, 09:31

Modified 7 марта, 09:40

Updated 7 марта, 09:40

ДТП с заносом в Уфе попало на видео

«Аномальная дорога»: страшная авария в Уфе попала на видео

7 марта 2025, 09:31
Фото: 1MI.

ДТП с заносом в Уфе попало на видео

Дорожно-транспортное происшествие с заносом на Бирском тракте в столице Республики Башкортостан попало на видео, которое опубликовано в паблике «БашДТП» в пятницу, 7 марта.

Видео идёт минуту с лишним, но сама авария происходит на 37-й секунде записи с регистратора. Прямо перед этим встречную легковушку заносит, и она с силой врезается в небольшой джип марки «Черри», который также едет с большой скоростью.

— Аномальная дорога, — комментирует Булайт З.
— Куда же вы все несётесь? Думаете у вас 9 жизней, — пишет Руслан М.
— Нужно было ещё газку прибавить, а то слишком медленно ехал, в поворот заходить нужно на 120 км/ч хотя бы, — иронизирует Александр П.
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Ранее сообщалось о лобовом ДТП грузовика и легкового автомобиля в Республике Башкортостан. В нём погибли два человека. В этот же день произошло нашумевшее столкновение трёх фур на федеральной трассе М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке.

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