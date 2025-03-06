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Posted 6 марта, 07:56

Published 6 марта, 07:56

Modified 6 марта, 09:03

Updated 6 марта, 09:03

Одинокий заяц попал на видео в Башкирии

Зайца-одиночку сняли на видео в Башкирии

6 марта 2025, 07:56
Фото: Freepik.

Одинокий заяц попал на видео в Башкирии

Сюжет
Экология
Заяц-одиночка попал на видео в национальном парке «Башкирия», сообщает пресс-служба нацпарка в четверг, 6 марта.

Специалисты рассказывают, что ушастые ведут одиночный образ жизни и чаще всего их удаётся заснять ночью, когда они особенно активны. Днём животные прячутся в норках или кустах.

Благодаря длинным ушам, зайцы очень хорошо слышат — этот навык помогает им вовремя спрятаться от надвигающегося хищника. Глаза животных служат аналогичной цели. Они расположены по бокам головы и дают угол обзора почти в 360 градусов, ибо — мало ли.

Ранее одинокий заяц уже попадался в фотоловушку в национальном парке «Башкирия». Ушастый оказался настоящим эгоистом. Рыскав по лесу в поисках пропитания, он заметил своего собрата, который занимался тем же на территории рядом. Первый беляк оказался более конкурентоспособным и прогнал второго.

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