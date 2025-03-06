Зайца-одиночку сняли на видео в Башкирии

Ранее одинокий заяц уже попадался в фотоловушку в национальном парке «Башкирия». Ушастый оказался настоящим эгоистом. Рыскав по лесу в поисках пропитания, он заметил своего собрата, который занимался тем же на территории рядом. Первый беляк оказался более конкурентоспособным и прогнал второго.