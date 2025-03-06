Зайца-одиночку сняли на видео в Башкирии

Posted 6 марта, 07:56
Published 6 марта, 07:56
Modified 6 марта, 09:03
Updated 6 марта, 09:03
Специалисты рассказывают, что ушастые ведут одиночный образ жизни и чаще всего их удаётся заснять ночью, когда они особенно активны. Днём животные прячутся в норках или кустах.
Благодаря длинным ушам, зайцы очень хорошо слышат — этот навык помогает им вовремя спрятаться от надвигающегося хищника. Глаза животных служат аналогичной цели. Они расположены по бокам головы и дают угол обзора почти в 360 градусов, ибо — мало ли.
Ранее одинокий заяц уже попадался в фотоловушку в национальном парке «Башкирия». Ушастый оказался настоящим эгоистом. Рыскав по лесу в поисках пропитания, он заметил своего собрата, который занимался тем же на территории рядом. Первый беляк оказался более конкурентоспособным и прогнал второго.