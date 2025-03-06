Заммэра Ефимов: В Черемушках проведут реорганизацию участка по программе КРТ

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, жилые дома будут занимать большую часть участка. Совокупная площадь жилья, возводимого в рамках программы реновации, составит 41,8 тысячи квадратных метров. Первые этажи жилых комплексов будут отданы под торговые точки, заведения общепита и службы бытового сервиса. Таким образом, в районе появится более 40 рабочих мест. Придомовую территорию обустроят и озеленят. Также проектом предусмотрено строительство детских и спортивных площадок. Для комфорта жителей на территории будет открыт подземный паркинг.