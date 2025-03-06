Заммэра Ефимов: В Черемушках проведут реорганизацию участка по программе КРТ

Posted 6 марта, 15:19
Published 6 марта, 15:19
Modified 6 марта, 15:22
Updated 6 марта, 15:22
Заммэра рассказал, что реорганизацию проведут на территории площадью 1,17 гектара. Участок находится по адресу: улица Херсонская, владение 35, поблизости к станциям метро «Калужская» и «Воронцовская». За одну пятилетку здесь появятся жилые дома для целей программы реновации и других городских нужд, а также объекты коммунального назначения.
Согласно заявлению Владимира Ефимова, для реализации данного проекта необходимо финансирование в размере порядка 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 23,8 миллиона рублей. Об этом сообщает mos.ru.
По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента горимущества Максима Гамана, жилые дома будут занимать большую часть участка. Совокупная площадь жилья, возводимого в рамках программы реновации, составит 41,8 тысячи квадратных метров. Первые этажи жилых комплексов будут отданы под торговые точки, заведения общепита и службы бытового сервиса. Таким образом, в районе появится более 40 рабочих мест. Придомовую территорию обустроят и озеленят. Также проектом предусмотрено строительство детских и спортивных площадок. Для комфорта жителей на территории будет открыт подземный паркинг.
Целью программы КРТ является строительство новых объектов недвижимости на месте неэффективно используемых участков. В их числе — жилые дома, возводимые в рамках программы реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о реорганизации двух участков в северной и юго-западной частях столицы. В настоящее время в городе реализуется 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.