В уфимском лесу нашли обмороженного человека

Ранее сообщалось о лисёнке, которому повезло меньше — он замёрз насмерть. Очевидцы опубликовали видео с животным, который стоял как чучело и не двигался. Люди предположили, что замёрз он, будучи в лежачем состоянии, а поставили его для того, чтобы снять видеозапись. Было дело в Абзелиловском районе.