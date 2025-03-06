В уфимском лесу нашли обмороженного человека

Posted 6 марта, 09:30
Published 6 марта, 09:30
Modified 6 марта, 10:46
Updated 6 марта, 10:46
Мужчину на берегу реки Уфимки в лесном массиве обнаружили полицейские. Это произошло минувшей ночью. Стражи порядка сразу позвонили спасателям и обо всём рассказали.
На место происшествия выехали два спасателя на снегоходе, снаряженном санями-носилками для эвакуации раненых. Первая помощь мужчине была оказана на месте, после этого его эвакуировали до машины скорой помощи.
Ранее сообщалось о лисёнке, которому повезло меньше — он замёрз насмерть. Очевидцы опубликовали видео с животным, который стоял как чучело и не двигался. Люди предположили, что замёрз он, будучи в лежачем состоянии, а поставили его для того, чтобы снять видеозапись. Было дело в Абзелиловском районе.