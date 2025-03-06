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Posted 6 марта, 09:30

Published 6 марта, 09:30

Modified 6 марта, 10:46

Updated 6 марта, 10:46

Мужчина едва не замёрз насмерть в уфимском лесу

В уфимском лесу нашли обмороженного человека

6 марта 2025, 09:30
Фото: 1MI.

Мужчина едва не замёрз насмерть в уфимском лесу

В лесу в столице Республики Башкортостан нашли человека, который был весь в снегу и с явными признаками переохлаждения, сообщает региональное МЧС в четверг, 6 марта.

Мужчину на берегу реки Уфимки в лесном массиве обнаружили полицейские. Это произошло минувшей ночью. Стражи порядка сразу позвонили спасателям и обо всём рассказали.

На место происшествия выехали два спасателя на снегоходе, снаряженном санями-носилками для эвакуации раненых. Первая помощь мужчине была оказана на месте, после этого его эвакуировали до машины скорой помощи.

Ранее сообщалось о лисёнке, которому повезло меньше — он замёрз насмерть. Очевидцы опубликовали видео с животным, который стоял как чучело и не двигался. Люди предположили, что замёрз он, будучи в лежачем состоянии, а поставили его для того, чтобы снять видеозапись. Было дело в Абзелиловском районе.

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