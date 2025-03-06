В Уфе выходили дюймовочку

Всё произошло в РКБ имени Куватова. Женщина поступила в стационар с проблемами с вынашиванием из-за воспаления почек, хронического гастрита, сниженной функции щитовидной железы, открытой шейки матки и склонности к образованию тромбов. Чтобы сохранить беременность, медики установили специальное кольцо, которое поддерживало шейку матки и снижало давление, а также риск преждевременных родов.