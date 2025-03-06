В Уфе выходили дюймовочку

Posted 6 марта, 10:10
Published 6 марта, 10:10
Modified 6 марта, 10:43
Updated 6 марта, 10:43
Всё произошло в РКБ имени Куватова. Женщина поступила в стационар с проблемами с вынашиванием из-за воспаления почек, хронического гастрита, сниженной функции щитовидной железы, открытой шейки матки и склонности к образованию тромбов. Чтобы сохранить беременность, медики установили специальное кольцо, которое поддерживало шейку матки и снижало давление, а также риск преждевременных родов.
На 28-й неделе у пациентки отошли воды и «проснулась» инфекция, поэтому ей сделали «кесарево» и извлекли недоношенного ребёнка. Малыша перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии.
Благодаря принятым усилиям состояние ребёнка стало стабильным, и его перевели в отделение патологии новорожденных, а через два месяца выписали вместе с мамой.
Ранее в уфимской больнице помогли полуторагодовалому малышу с перекрутом желчного пузыря.