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Posted 6 марта, 10:10

Published 6 марта, 10:10

Modified 6 марта, 10:43

Updated 6 марта, 10:43

В Уфе выходили малыша с весом чуть более килограмма

В Уфе выходили дюймовочку

6 марта 2025, 10:10
Фото: Минздрав по Башкирии.

В Уфе выходили малыша с весом чуть более килограмма

В столице Республики Башкортостан медики помогли 38-летней женщине родить на 28-й неделе и выходить малыша весом в 1 кг 150 граммов и ростом в 37 см, сообщает Минздрав РБ в четверг, 6 марта.

Всё произошло в РКБ имени Куватова. Женщина поступила в стационар с проблемами с вынашиванием из-за воспаления почек, хронического гастрита, сниженной функции щитовидной железы, открытой шейки матки и склонности к образованию тромбов. Чтобы сохранить беременность, медики установили специальное кольцо, которое поддерживало шейку матки и снижало давление, а также риск преждевременных родов.

Женщина едва не погибла после операции в Башкирии
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На 28-й неделе у пациентки отошли воды и «проснулась» инфекция, поэтому ей сделали «кесарево» и извлекли недоношенного ребёнка. Малыша перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии.

Благодаря принятым усилиям состояние ребёнка стало стабильным, и его перевели в отделение патологии новорожденных, а через два месяца выписали вместе с мамой.

Ранее в уфимской больнице помогли полуторагодовалому малышу с перекрутом желчного пузыря.

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