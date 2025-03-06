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Posted 6 марта, 12:11

Published 6 марта, 12:11

Modified 6 марта, 12:42

Updated 6 марта, 12:42

Названы сроки сдачи улицы Пугачёва в Уфе

Больше помех нет: последнее здание снесли для улицы Пугачёва в Уфе

6 марта 2025, 12:11
Фото: Администрация Уфы.

Названы сроки сдачи улицы Пугачёва в Уфе

В столице Республики Башкортостан снесли последнее здание, которое мешало строительству улицы Пугачёва, сообщает мэр города Ратмир Мавлиев в соцсетях в четверг, 6 марта.
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По его словам, с 2022 года на объекте был сделан огромный объём работ. Среди них — изъятие 147 участков с домами, строениями и прочими зданиями, принадлежащих 411 собственникам. Им было выплачено ₽2 млрд компенсаций возмещения.

Видео: Администрация Уфы.

Реконструкцию многострадальной улицы Пугачёва планируется завершить в третьем квартале текущего года.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона «Кузнецовский затон» в столице Республики Башкортостан в соцсетях обращались к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в ускорении реконструкции улицы Пугачёва, сроки сдачи которой переносились несколько раз. Люди обращали внимание, что из-за затягивания ремонта нет возможности нормально добираться на работу и по своим делам. Власти говорили, что ускорение работ тормозит сопротивление собственников и арендаторов недвижимости, находящейся на улице и подлежащей сносу. Сегодня Ратмир Мавлиев, как видим, сообщил, что последняя подобная проблема решена.

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