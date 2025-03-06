Больше помех нет: последнее здание снесли для улицы Пугачёва в Уфе

Ранее сообщалось, что жители микрорайона «Кузнецовский затон» в столице Республики Башкортостан в соцсетях обращались к президенту России Владимиру Путину с призывом помочь в ускорении реконструкции улицы Пугачёва, сроки сдачи которой переносились несколько раз. Люди обращали внимание, что из-за затягивания ремонта нет возможности нормально добираться на работу и по своим делам. Власти говорили, что ускорение работ тормозит сопротивление собственников и арендаторов недвижимости, находящейся на улице и подлежащей сносу. Сегодня Ратмир Мавлиев, как видим, сообщил, что последняя подобная проблема решена.