В Башкирии ввели бесплатный проезд

Posted 6 марта, 06:14
Published 6 марта, 06:14
Modified 6 марта, 06:16
Updated 6 марта, 06:16
Правительство Башкирии утвердило постановление, которое позволяет школьникам (1-11/12 классы) и студентам очной формы обучения до 23 лет, чьи родители участвуют в СВО, пользоваться общественным транспортом без оплаты.
1. Образовательное учреждение (школа, колледж, университет) должно подать заявку в муниципалитет.
2. К заявке прилагается список детей, имеющих право на бесплатный проезд, а также копии необходимых документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении, справка из военкомата и др.).
3. Список направляется в Башкирский регистр социальных карт.
Электронный проездной билет, который может быть оформлен как карта школьника, единая транспортная карта «Алга» или на банковской карте «Мир».
Стоит отметить, что проездной дает право на 60 бесплатных поездок в месяц.
• На городском общественном транспорте.
• На пригородных маршрутах.
Транспортные компании, осуществляющие бесплатные перевозки детей участников СВО, будут получать компенсацию из республиканского бюджета.
Как ранее сообщал Mkset, с 1 марта в Башкирии вступил в силу закон, который защитит ваши кровные, заработанные в выходные и праздничные дни.