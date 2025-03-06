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Posted 6 марта, 06:14

Published 6 марта, 06:14

Modified 6 марта, 06:16

Updated 6 марта, 06:16

В Башкирии ввели бесплатный проезд

В Башкирии ввели бесплатный проезд

6 марта 2025, 06:14
Фото: 1MI.
Власти Башкирии сделали шаг для поддержки семей участников специальной военной операции, сообщает в четверг, 6 марта, «Башинформ».

Правительство Башкирии утвердило постановление, которое позволяет школьникам (1-11/12 классы) и студентам очной формы обучения до 23 лет, чьи родители участвуют в СВО, пользоваться общественным транспортом без оплаты.

Как получить бесплатный проездной?

1. Образовательное учреждение (школа, колледж, университет) должно подать заявку в муниципалитет.

2. К заявке прилагается список детей, имеющих право на бесплатный проезд, а также копии необходимых документов (паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении, справка из военкомата и др.).

3. Список направляется в Башкирский регистр социальных карт.

Какой проездной будет выдан?

Электронный проездной билет, который может быть оформлен как карта школьника, единая транспортная карта «Алга» или на банковской карте «Мир».

Стоит отметить, что проездной дает право на 60 бесплатных поездок в месяц.

Куда можно ездить?

• На городском общественном транспорте.

• На пригородных маршрутах.

Транспортные компании, осуществляющие бесплатные перевозки детей участников СВО, будут получать компенсацию из республиканского бюджета.

Как ранее сообщал Mkset, с 1 марта в Башкирии вступил в силу закон, который защитит ваши кровные, заработанные в выходные и праздничные дни.

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