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Posted 6 марта, 11:03

Published 6 марта, 11:03

Modified 6 марта, 11:07

Updated 6 марта, 11:07

В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

В Башкирии упали цены на сыр и курицу

6 марта 2025, 11:03
Фото: 1MI.

В Башкирии снизились цены на некоторые продукты

Огурцы, печенье, охлаждённые и мороженые куры, мука, подсолнечное масло, макароны и сыр больше всего подешевели в Башкирии по данным на 3 марта, следует из документа Башстата в четверг, 6 марта.

Так, огурцы за неделю сбросили в цене 6,5%, печенье подешевело на 2,3%, куры стали дешевле на 2,1%, мука — на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%, макароны — на 1,1%. Сыр подешевел на столько же, на сколько и макароны. Сейчас килограмм (в случае с маслом литр) данных продуктов стоит ₽255,56, ₽242,67, ₽195,28, ₽43,72, ₽135,67, ₽84,96 и ₽824,76, соответственно.

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В тройку наиболее подорожавших продуктов в регионе за указанный период вошли помидоры, яблоки и капуста. Они выросли на 2,3%, 2,2% и 2%, соответственно, и теперь их килограмм в среднем оценивается в ₽250,38, ₽130,54 и ₽47,57.

Ранее сообщалось о снижении цен на квартиры в столице Республики Башкортостан.

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