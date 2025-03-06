В Башкирии упали цены на сыр и курицу

Так, огурцы за неделю сбросили в цене 6,5%, печенье подешевело на 2,3%, куры стали дешевле на 2,1%, мука — на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%, макароны — на 1,1%. Сыр подешевел на столько же, на сколько и макароны. Сейчас килограмм (в случае с маслом литр) данных продуктов стоит ₽255,56, ₽242,67, ₽195,28, ₽43,72, ₽135,67, ₽84,96 и ₽824,76, соответственно.