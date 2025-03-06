В Башкирии хотят положить конец беспределу на месте ДТП

В последнее время все больше ДТП в Башкирии оформляются по европротоколу, без вызова ГИБДД. Аварийные комиссары берут на себя оформление документов, экономя время автомобилистов. Но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил, что этот механизм дает сбой и требует регулирования.