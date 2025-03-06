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Posted 6 марта, 08:41

Published 6 марта, 08:41

Modified 6 марта, 09:01

Updated 6 марта, 09:01

В Башкирии легализуют аварийных комиссаров

В Башкирии хотят положить конец беспределу на месте ДТП

6 марта 2025, 08:41
Фото: mkset.ru.

В Башкирии легализуют аварийных комиссаров

В регионе планируют навести порядок в сфере услуг аварийных комиссаров, чтобы защитить автомобилистов от некомпетентности и откровенного обмана на дорогах, сообщает в четверг, 6 марта, Госсобрание-Курултай РБ.

В последнее время все больше ДТП в Башкирии оформляются по европротоколу, без вызова ГИБДД. Аварийные комиссары берут на себя оформление документов, экономя время автомобилистов. Но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил, что этот механизм дает сбой и требует регулирования.

Кто угодно может назваться «аваркомом»?

Главная проблема в том, что аварийным комиссаром может назваться кто угодно. На практике встречаются «специалисты», которые оформляют документы неграмотно, что приводит к отказам страховых компаний в выплатах.

Что планируется сделать?

Депутаты Госсобрания — Курултая РБ планируют внести изменения в законодательство, чтобы:

  • Законодательно закрепить статус аварийного комиссара.
  • Создать единый реестр аварийных комиссаров.
  • Наладить взаимодействие между профессиональным объединением комиссаров и ГИБДД.
  • Разработать программу подготовки аварийных комиссаров.
  • Внести изменения в образовательную программу автошкол, чтобы автомобилисты лучше понимали порядок оформления ДТП без участия инспекторов ГИБДД.
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Как ранее сообщал Mkset, экс-сотрудника ГИБДД в Уфимском районе осудят по обвинению в превышении должностных полномочий и взяточничестве.

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