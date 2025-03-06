В Башкирии хотят положить конец беспределу на месте ДТП

Posted 6 марта, 08:41
Published 6 марта, 08:41
Modified 6 марта, 09:01
Updated 6 марта, 09:01
В последнее время все больше ДТП в Башкирии оформляются по европротоколу, без вызова ГИБДД. Аварийные комиссары берут на себя оформление документов, экономя время автомобилистов. Но, как говорится, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев заявил, что этот механизм дает сбой и требует регулирования.
Главная проблема в том, что аварийным комиссаром может назваться кто угодно. На практике встречаются «специалисты», которые оформляют документы неграмотно, что приводит к отказам страховых компаний в выплатах.
Депутаты Госсобрания — Курултая РБ планируют внести изменения в законодательство, чтобы:
Как ранее сообщал Mkset, экс-сотрудника ГИБДД в Уфимском районе осудят по обвинению в превышении должностных полномочий и взяточничестве.