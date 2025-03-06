В Аскино после масштабной реконструкции открыли районный Дом культуры

Казалось бы, простой дом культуры, но нет — по словам посетителей, это место — настоящая точка притяжения для жителей района и ближайших населенных пунктов. Аскинский ДК обслуживает более 9 тыс. человек, служит неизменной площадкой для фестивалей, концертов и всевозможных культурных мероприятий. В его стенах работают 15 кружков и коллективов художественной самодеятельности, причем шесть из них — народные, два — образцовые. В кружках занимаются почти 400 человек, в т. ч. более 100 детей разных возрастов.