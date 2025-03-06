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Posted 6 марта, 10:03

Published 6 марта, 10:03

Modified 6 марта, 12:37

Updated 6 марта, 12:37

В Аскино после масштабной реконструкции открыли районный Дом культуры

В Аскино после масштабной реконструкции открыли районный Дом культуры

6 марта 2025, 10:03
Фото: Максим Чегодаев. mkset.ru.
5 марта — обычный рабочий день, вместе с тем он стал значимой датой для всего Аскинского района. Здесь торжественно открыли после масштабной реконструкции районный Дом культуры.

Казалось бы, простой дом культуры, но нет — по словам посетителей, это место — настоящая точка притяжения для жителей района и ближайших населенных пунктов. Аскинский ДК обслуживает более 9 тыс. человек, служит неизменной площадкой для фестивалей, концертов и всевозможных культурных мероприятий. В его стенах работают 15 кружков и коллективов художественной самодеятельности, причем шесть из них — народные, два — образцовые. В кружках занимаются почти 400 человек, в т. ч. более 100 детей разных возрастов.

— Районный дом культуры очень важен для сельских жителей и для всего райцентра. Здесь проходят все значимые мероприятия района, здесь занимаются наши творческие коллективы — учатся, репетируют, выступают. Это действительно центр притяжения населения. Благодаря поддержке «Башнефти» (входит в «Роснефть» — прим. ред.) нам удалось реализовать проект по капитальному ремонту и районного дома культуры, и сельской библиотеки, — комментирует глава администрации Аскинского района РБ Динис Юсупов.
Фото: Максим Чегодаев. mkset.ru

Как рассказывают местные жители, аскинский дом культуры с каждым годом все больше нуждался в современном ремонте. Здание, построенное в 1982 году, находилось в сильно изношенном состоянии. В процессе реконструкции был полностью обновлен фасад, заменили внутренние инженерные сети, в том числе системы отопления, водоснабжения и освещения, благоустроили прилегающую территорию. А сам ДК оснастили современным оборудованием и музыкальными инструментами.

— Капитальный ремонт мы начали в 2019 году, и сегодня этот проект завершен, мы открываем библиотеку. Конечно, мы этому очень рады. Помимо прочего, отмечу, что в нашем ДК теперь установлено новая аппаратура — такого звукового, светового оборудования у нас попросту никогда не было. Даже артистов, которые к нам приезжают с концертами, впечатляют возможности обновленного ДК. Отремонтированные кабинеты, удобная мебель — вы сами видите, что в такой обстановке заниматься творчеством гораздо комфортнее, — рассказывает директор аскинского Дома культуры Ирина Струкачева.
Фото: Максим Чегодаев. mkset.ru

Сердце ДК — его библиотека, точнее — межпоселенческая центральная библиотека Аскинского района РБ, которая располагается в историческом здании 1906 года постройки. Разумеется, библиотека уже давно требовала ремонта и обновления. Как рассказала директор библиотеки Зимфира Зарифуллина, в советское время в этом здании находился отдел НКВД; реконструкция бережно сохранила и само здание, и уникальную мозаику на фасаде.

— Когда библиотека только появилась в 1884 году, было всего два шкафа с книгами. Посмотрите, как все изменилось — сейчас у нас действительно большая библиотека, где каждый может найти себе чтение по душе: почти 50 тысяч книг, больше 3 тысяч читателей! — подчеркивает Зимфира Зарифуллина.

Библиотека предоставляет доступ к Национальной электронной библиотеке, электронной справочной правовой системе и электронному читальному залу. Но важно, что аскинская библиотека позволяет не только знакомиться с миром литературы — это настоящая творческая кузница. Здесь открыты творческие лаборатории, где дети могут творить как в рамках регулярных занятий, так и в формате мастер-классов.

— На базе библиотеки работают кукольный театр «Светлячок», проект «33 идеи», где занимается большинство дошкольников, проект «Мультфильм своими руками» — ребята выпустили уже семь собственных мультиков! Также большое внимание уделяем детям с ограниченными возможностями здоровья и читателям пожилого возраста, — добавляет директор книгохранилища.
Фото: Максим Чегодаев. mkset.ru

Здесь заменили все инженерные системы и обновили интерьер — от мебели до всевозможного оборудования и техники. Как и всякое современное социальное учреждение, для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены пандусы, антискользящие покрытия, гусеничные лестничные подъемники и специальные кресла.

— Когда мы открылись после ремонта, дети сразу обратили внимание на интерактивные системы. Еще бы: в нашем районе подобное оборудование можно увидеть и тем более поработать с ним только здесь. Смотрите, эта система позволяет проецировать изображение на пол или на стену, или даже на потолок — очень удобно! — рассказывает Зимфира Зарифуллина.

Также добавим, что для молодежи здесь предусмотрена специальная зона, оснащенная цифровой камерой, игровой консолью, VR-очками и интерактивной панелью.

Фото: Максим Чегодаев. mkset.ru

Среди гостей на торжественном открытии аскинской библиотеки — пенсионерка Фарида Давлетшина, которая в свое время больше 10 лет работала директором этой библиотеки.

— Вся моя деятельность всегда была связана с книгой. В Аскино я попала по распределению учебного заведения и вот уже живу здесь 46 лет. Все эти годы я ходила в эту библиотеку — для меня это настоящая сокровищница знаний, где я могла найти необходимое — и как человек, и как работник, и как руководитель. Поэтому мой интерес к библиотеке с годами не угас, и теперь мы ходим сюда всей семьей. Конечно, сегодня при виде такого обновления чувства переполняют, а душа буквально поет.

Добавим, что за последние 5 лет башкирские нефтяники построили и реконструировали более 50 объектов культуры в республике. Среди таких проектов — реконструкция социально-культурного центра в с. Каменка (Бижбулякский район) и историко-культурного центра (Мишкинский район), капитальный ремонт кинотеатра в с. Верхнеяркеево (Илишевский район), строительство многофункционального сельского Дома культуры в с. Караяр (Караидельский район) и многие другие.

#Андрей Королев#Общество#Башкортостан
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