Уфимцам нужно ₽300'000 на достойную жизнь

Разумеется, прожить можно и на сумму в разы скромнее, но мы пытались найти сумму, с которой можно себе ни в чём не отказывать — ни в досуге, ни в хорошей одежде и качественной медицине, ни в хорошем жилья, а также не экономя на будущем детей.