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Posted 6 марта, 13:33

Published 6 марта, 13:33

Modified 6 марта, 13:35

Updated 6 марта, 13:35

Уфимцы назвали сумму для достойной жизни

Уфимцам нужно ₽300'000 на достойную жизнь

6 марта 2025, 13:33
Фото: 1MI.

Уфимцы назвали сумму для достойной жизни

Mkset в четверг, 6 марта, подвёл итоги опроса среди горожан о том, сколько надо получать в башкирской столице в месяц, чтобы жить, а не выживать.

Напомним, ранее редакция решила подсчитать, с каким доходом возможна максимально комфортная жизнь в Уфе для семьи из четырёх человек (родители и двое детей). Среди статей расходов учитывались трёхкомнатное жильё (ипотека либо аренда), коммуналка, связь, продукты питания, одежда и обувь, а также медицина, уход, развлечения и образование для детей, в том числе дополнительное. В итоге вышло порядка ₽300 тыс.

Нормальная жизнь в Уфе стоит ₽300'000
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Разумеется, прожить можно и на сумму в разы скромнее, но мы пытались найти сумму, с которой можно себе ни в чём не отказывать — ни в досуге, ни в хорошей одежде и качественной медицине, ни в хорошем жилья, а также не экономя на будущем детей.

Мнение мы выяснили у читателей в опросе. Так, для 72% респондентов ₽300 тысяч — это оптимальная сумма, на которую можно достойно жить в Уфе. Голоса уфимцев с другим мнением разделились поровну. Мнения, что такой доход — это куда больше, чем надо, придерживаются 14% опрошенных. Такая же доля уфимцев и вовсе уверена: этой суммы недостаточно.

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