Уфимцам нужно ₽300'000 на достойную жизнь

Posted 6 марта, 13:33
Published 6 марта, 13:33
Modified 6 марта, 13:35
Updated 6 марта, 13:35
Напомним, ранее редакция решила подсчитать, с каким доходом возможна максимально комфортная жизнь в Уфе для семьи из четырёх человек (родители и двое детей). Среди статей расходов учитывались трёхкомнатное жильё (ипотека либо аренда), коммуналка, связь, продукты питания, одежда и обувь, а также медицина, уход, развлечения и образование для детей, в том числе дополнительное. В итоге вышло порядка ₽300 тыс.
Разумеется, прожить можно и на сумму в разы скромнее, но мы пытались найти сумму, с которой можно себе ни в чём не отказывать — ни в досуге, ни в хорошей одежде и качественной медицине, ни в хорошем жилья, а также не экономя на будущем детей.
Мнение мы выяснили у читателей в опросе. Так, для 72% респондентов ₽300 тысяч — это оптимальная сумма, на которую можно достойно жить в Уфе. Голоса уфимцев с другим мнением разделились поровну. Мнения, что такой доход — это куда больше, чем надо, придерживаются 14% опрошенных. Такая же доля уфимцев и вовсе уверена: этой суммы недостаточно.