Уфимский цирк обновят за счёт Москвы

Posted 5 марта, 23:41
Published 5 марта, 23:41
Modified 5 марта, 23:43
Updated 5 марта, 23:43
Напомним, Госцирк Уфа получила в конце 60-х годов XX века. В начале 90-х он закрывался на реконструкцию из-за износа крыши. В 2017 году цирк был закрыт вновь по той же причине — аварийное состояние крыши.
Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече со студентами 5 марта вновь упомянул, что реставрировать цирк начнут в 2026 году, закончить же работы обещают в 2028 году. Ранее представители башкирской администрации также заявляли, что только первый этап работ обойдётся в ₽860 млн. Как будет выглядеть обновлённый Госцирк — смотрите в материале Mkset.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются обновить сквер, часто подвергавшийся нападкам вандалов.