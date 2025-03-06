Уфимский цирк обновят за счёт Москвы

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече со студентами 5 марта вновь упомянул, что реставрировать цирк начнут в 2026 году, закончить же работы обещают в 2028 году. Ранее представители башкирской администрации также заявляли, что только первый этап работ обойдётся в ₽860 млн. Как будет выглядеть обновлённый Госцирк — смотрите в материале Mkset.