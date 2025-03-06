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Posted 5 марта, 23:41

Published 5 марта, 23:41

Modified 5 марта, 23:43

Updated 5 марта, 23:43

Уфимский Госцирк начнут ремонтировать в 2026 году

Уфимский цирк обновят за счёт Москвы

5 марта 2025, 23:41
Фото: проектная документация реконструкции Госцирка Уфы.

Уфимский Госцирк начнут ремонтировать в 2026 году

Власти Башкирии в очередной раз упомянули грядущую реконструкцию здания уфимского Госцирка, выяснил Mkset в четверг, 6 марта.

Напомним, Госцирк Уфа получила в конце 60-х годов XX века. В начале 90-х он закрывался на реконструкцию из-за износа крыши. В 2017 году цирк был закрыт вновь по той же причине — аварийное состояние крыши.

Глава Башкортостана Радий Хабиров на встрече со студентами 5 марта вновь упомянул, что реставрировать цирк начнут в 2026 году, закончить же работы обещают в 2028 году. Ранее представители башкирской администрации также заявляли, что только первый этап работ обойдётся в ₽860 млн. Как будет выглядеть обновлённый Госцирк — смотрите в материале Mkset.

Известно, как изменится Уфимский цирк после реконструкции
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Любимый вандалами сквер обновят в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются обновить сквер, часто подвергавшийся нападкам вандалов.

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