Уфимский самолёт потерялся в небе

Экипаж запросил у диспетчеров разрешение лететь на меньшей высоте, чтобы обеспечить безопасность полета. Однако, через несколько минут, в 16:24 (мск), пилоты сообщили о восстановлении работы TCAS и возобновили набор высоты. Самолет благополучно продолжил полет до пункта назначения. Важно отметить, что экипаж не объявлял сигналы «Бедствия» или «Срочности».