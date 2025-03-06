mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:07

Published 6 марта, 09:07

Modified 6 марта, 09:18

Updated 6 марта, 09:18

Уфимский самолёт потерялся в небе

Уфимский самолёт потерялся в небе

6 марта 2025, 09:07
Фото: mkset.ru.
Пассажирский Boeing 738, вылетевший из Уфы в Санкт-Петербург, столкнулся с техническими неполадками в полете, из-за чего экипаж временно потерял возможность выдерживать заданную высоту, сообщает в четверг, 6 марта, Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно, 5 марта 2025 года рейс, следовавший по маршруту Уфа — Санкт-Петербург, столкнулся с неожиданной проблемой. Во время набора высоты, пересекая воздушное пространство, экипаж Boeing 738 сообщил диспетчерам о неработающей системе TCAS (Traffic Collision Avoidance System) — системе предупреждения столкновений в воздухе.

Что такое TCAS и почему это важно?

TCAS — это критически важная система, которая помогает пилотам избегать столкновений с другими самолетами в воздухе. Она отслеживает траектории других воздушных судов и выдает предупреждения, если есть риск сближения. Без TCAS пилотам становится сложнее ориентироваться в плотном воздушном трафике.

Из-за неисправности TCAS экипаж потерял возможность выдерживать требования RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) — стандарты уменьшенного вертикального эшелонирования. Проще говоря, пилоты не могли точно контролировать высоту полета и соблюдать безопасную дистанцию до других самолетов.

Экипаж запросил у диспетчеров разрешение лететь на меньшей высоте, чтобы обеспечить безопасность полета. Однако, через несколько минут, в 16:24 (мск), пилоты сообщили о восстановлении работы TCAS и возобновили набор высоты. Самолет благополучно продолжил полет до пункта назначения. Важно отметить, что экипаж не объявлял сигналы «Бедствия» или «Срочности».

Уфа насторожила российский самолёт
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, экипаж самолета, следовавший рейсом «Самара — Новосибирск», столкнулся с необъяснимым явлением в небе над Уфой.

Читайте также:
Туристы увидят «Ласточкино гнездо» в БашкирииВ Башкирии хотят положить конец беспределу на месте ДТПУфимские самогонщики попали в реанимацию
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Санкт-Петербург#Самолет#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Инцидент#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Авиаперевозки#Технические неполадки#TCAS#Безопасность полета
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика