Уфимский самолёт потерялся в небе

Posted 6 марта, 09:07
Published 6 марта, 09:07
Modified 6 марта, 09:18
Updated 6 марта, 09:18
Как стало известно, 5 марта 2025 года рейс, следовавший по маршруту Уфа — Санкт-Петербург, столкнулся с неожиданной проблемой. Во время набора высоты, пересекая воздушное пространство, экипаж Boeing 738 сообщил диспетчерам о неработающей системе TCAS (Traffic Collision Avoidance System) — системе предупреждения столкновений в воздухе.
TCAS — это критически важная система, которая помогает пилотам избегать столкновений с другими самолетами в воздухе. Она отслеживает траектории других воздушных судов и выдает предупреждения, если есть риск сближения. Без TCAS пилотам становится сложнее ориентироваться в плотном воздушном трафике.
Из-за неисправности TCAS экипаж потерял возможность выдерживать требования RVSM (Reduced Vertical Separation Minima) — стандарты уменьшенного вертикального эшелонирования. Проще говоря, пилоты не могли точно контролировать высоту полета и соблюдать безопасную дистанцию до других самолетов.
Экипаж запросил у диспетчеров разрешение лететь на меньшей высоте, чтобы обеспечить безопасность полета. Однако, через несколько минут, в 16:24 (мск), пилоты сообщили о восстановлении работы TCAS и возобновили набор высоты. Самолет благополучно продолжил полет до пункта назначения. Важно отметить, что экипаж не объявлял сигналы «Бедствия» или «Срочности».
Как ранее сообщал Mkset, экипаж самолета, следовавший рейсом «Самара — Новосибирск», столкнулся с необъяснимым явлением в небе над Уфой.