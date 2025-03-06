mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 09:22

Published 6 марта, 09:22

Modified 6 марта, 10:46

Updated 6 марта, 10:46

Уфимский самолёт не смог сесть из-за военного вертолёта

Уфимский самолёт не смог сесть из-за военного вертолёта

6 марта 2025, 09:22
Фото: 1MI.
Пассажирский Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Уфы в Омск, был вынужден уйти на второй круг из-за неожиданного появления в воздушном пространстве военного вертолета, сообщает в четверг, 6 марта, Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно, 6 марта 2025 года рейс, следовавший из Уфы в Омск, едва не закончился трагедией. При заходе на посадку, всего в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы, пилоты заметили в небе вертолет Ми-8, который вылетел с площадки Озга без диспетчерского разрешения.

Согласно информации источников, вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, нарушил правила использования воздушного пространства (пункты 110 и 172 Федеральных правил использования воздушного пространства). Он вылетел без согласования с диспетчерской службой, создав опасную ситуацию для пассажирского самолета.

Чтобы избежать столкновения, пилоты Sukhoi Superjet 100 приняли единственно верное решение — уйти на второй круг. Это маневр, при котором самолет прерывает посадку и снова набирает высоту, чтобы избежать опасности. Как стало известно, сигнал «Режим» (сигнал тревоги) не объявлялся.

Уфимский самолёт потерялся в небе
Узнать подробнее

Как ранее сообщал Mkset, пассажирский самолет, вылетевший из Уфы, столкнулся с техническими неполадками в полете, из-за чего экипаж временно потерял возможность выдерживать заданную высоту.

Читайте также:
Уфимский самолёт потерялся в небеТуристы увидят «Ласточкино гнездо» в БашкирииВ Башкирии хотят положить конец беспределу на месте ДТП
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Самолет#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#МЧС России#Омск#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Sukhoi Superjet 100#Воздушное пространство#Военный вертолет#Ми-8
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика