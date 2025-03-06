Уфимский самолёт не смог сесть из-за военного вертолёта

Posted 6 марта, 09:22
Published 6 марта, 09:22
Modified 6 марта, 10:46
Updated 6 марта, 10:46
Как стало известно, 6 марта 2025 года рейс, следовавший из Уфы в Омск, едва не закончился трагедией. При заходе на посадку, всего в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы, пилоты заметили в небе вертолет Ми-8, который вылетел с площадки Озга без диспетчерского разрешения.
Согласно информации источников, вертолет Ми-8, принадлежащий МЧС России, нарушил правила использования воздушного пространства (пункты 110 и 172 Федеральных правил использования воздушного пространства). Он вылетел без согласования с диспетчерской службой, создав опасную ситуацию для пассажирского самолета.
Чтобы избежать столкновения, пилоты Sukhoi Superjet 100 приняли единственно верное решение — уйти на второй круг. Это маневр, при котором самолет прерывает посадку и снова набирает высоту, чтобы избежать опасности. Как стало известно, сигнал «Режим» (сигнал тревоги) не объявлялся.
Как ранее сообщал Mkset, пассажирский самолет, вылетевший из Уфы, столкнулся с техническими неполадками в полете, из-за чего экипаж временно потерял возможность выдерживать заданную высоту.