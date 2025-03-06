Уфимский самолёт не смог сесть из-за военного вертолёта

Как стало известно, 6 марта 2025 года рейс, следовавший из Уфы в Омск, едва не закончился трагедией. При заходе на посадку, всего в 10 километрах от взлетно-посадочной полосы, пилоты заметили в небе вертолет Ми-8, который вылетел с площадки Озга без диспетчерского разрешения.