Уфимским водителям устроят праздничную акцию

Основная задача операции — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках мероприятия будут проводиться массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.