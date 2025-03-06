Уфимским водителям устроят праздничную акцию

Posted 6 марта, 09:43
Published 6 марта, 09:43
Modified 6 марта, 10:45
Updated 6 марта, 10:45
С 6 по 10 марта в Башкортостане стартует оперативно-профилактическая операция «Трезвый водитель». В период праздничных гуляний и массовых мероприятий сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожной ситуацией, чтобы предотвратить ДТП, вызванные нетрезвым вождением.
Основная задача операции — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках мероприятия будут проводиться массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.
Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют навести порядок в сфере услуг аварийных комиссаров, чтобы защитить автомобилистов от некомпетентности и откровенного обмана на дорогах.