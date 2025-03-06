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Posted 6 марта, 09:43

Published 6 марта, 09:43

Modified 6 марта, 10:45

Updated 6 марта, 10:45

Операция ГАИ запущена в Уфе

Уфимским водителям устроят праздничную акцию

6 марта 2025, 09:43
Фото: TG: Владимир Севастьянов.

Операция ГАИ запущена в Уфе

В предстоящие праздничные дни, посвященные Международному женскому дню, Госавтоинспекция проведет масштабные профилактические мероприятия, сообщает в четверг, 6 марта, начальник региональной ГАИ Владимир Севастьянов.

С 6 по 10 марта в Башкортостане стартует оперативно-профилактическая операция «Трезвый водитель». В период праздничных гуляний и массовых мероприятий сотрудники ГИБДД усилят контроль за дорожной ситуацией, чтобы предотвратить ДТП, вызванные нетрезвым вождением.

Основная задача операции — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. В рамках мероприятия будут проводиться массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения с привлечением максимального количества личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.

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Как ранее сообщал Mkset, в регионе планируют навести порядок в сфере услуг аварийных комиссаров, чтобы защитить автомобилистов от некомпетентности и откровенного обмана на дорогах.

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