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Posted 6 марта, 04:29

Published 6 марта, 04:29

Modified 6 марта, 04:33

Updated 6 марта, 04:33

В городе в Башкирии начали жаловаться на проблемы с GPS

Уфимская неразбериха шагнула в Башкирию

6 марта 2025, 04:29
Фото: 1MI.

В городе в Башкирии начали жаловаться на проблемы с GPS

Жители города Салават в Республике Башкортостан пожаловались на проблемы с GPS, сообщается в местном паблике «Салават Сити» в четверг, 6 марта.
— С разных телефонов и в разных местах, показывает как будто бы мы находимся на Октябрьской 62а, хотя мы вообще в другой части города. У вас тоже лагает? , — пишет автор поста и задаётся вопросом.
— Это РЭБчик друзья)). Всем мирного неба! , — написал в ответ пользователь Никита В.

Другие комментаторы особенного удивления по данному поводу не испытали.

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Напомним, что в столице Республики Башкортостан в конце прошлого года наблюдались аналогичные проблемы. Спутниковые навигационные системы вели себя странно. Пользователи жаловались, что их местоположение на онлайн-картах и реальное не сходятся на километры, а то и несколько десятков километров. Особенно от такого обстоятельства страдали курьеры и таксисты.

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