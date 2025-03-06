Уфимская неразбериха шагнула в Башкирию

Напомним, что в столице Республики Башкортостан в конце прошлого года наблюдались аналогичные проблемы. Спутниковые навигационные системы вели себя странно. Пользователи жаловались, что их местоположение на онлайн-картах и реальное не сходятся на километры, а то и несколько десятков километров. Особенно от такого обстоятельства страдали курьеры и таксисты.