Уфимская неразбериха шагнула в Башкирию

Posted 6 марта, 04:29
Published 6 марта, 04:29
Modified 6 марта, 04:33
Updated 6 марта, 04:33
— С разных телефонов и в разных местах, показывает как будто бы мы находимся на Октябрьской 62а, хотя мы вообще в другой части города. У вас тоже лагает? , — пишет автор поста и задаётся вопросом.
— Это РЭБчик друзья)). Всем мирного неба! , — написал в ответ пользователь Никита В.
Другие комментаторы особенного удивления по данному поводу не испытали.
Напомним, что в столице Республики Башкортостан в конце прошлого года наблюдались аналогичные проблемы. Спутниковые навигационные системы вели себя странно. Пользователи жаловались, что их местоположение на онлайн-картах и реальное не сходятся на километры, а то и несколько десятков километров. Особенно от такого обстоятельства страдали курьеры и таксисты.