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Posted 5 марта, 23:38

Published 5 марта, 23:38

Modified 5 марта, 23:40

Updated 5 марта, 23:40

Соцфонд Башкирии: кто может выйти на пенсию досрочно

Уфимки могут выйти на пенсию в 50 лет

5 марта 2025, 23:38
Фото: 1MI.

Соцфонд Башкирии: кто может выйти на пенсию досрочно

В башкортостанском Соцфонде в четверг, 6 марта, рассказали, кто в Республике имеет право отправиться на пенсию до наступления пенсионного возраста.

Так, раньше срока стать получатели пенсий могут многодетные мамы. Чем больше членов семьи — тем раньше сможет женщина не работать. Так, с пятью детьми на отдых можно выйти уже в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с тремя — в 58 лет.

При этом многодетной матери необходимо также иметь 15-летний страховой стаж, а значение индивидуального пенсионного коэффициента должно быть не ниже 30.

Есть и ещё одно «но»: всем детям на момент обращения за пенсией должно быть не менее восьми лет.

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Ранее Mkset рассказывал, как жители Башкирии могут обменять некоторые льготы на денежный эквивалент.

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