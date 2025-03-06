Уфимки могут выйти на пенсию в 50 лет

Так, раньше срока стать получатели пенсий могут многодетные мамы. Чем больше членов семьи — тем раньше сможет женщина не работать. Так, с пятью детьми на отдых можно выйти уже в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с тремя — в 58 лет.