Уфимки могут выйти на пенсию в 50 лет

Posted 5 марта, 23:38
Published 5 марта, 23:38
Modified 5 марта, 23:40
Updated 5 марта, 23:40
Так, раньше срока стать получатели пенсий могут многодетные мамы. Чем больше членов семьи — тем раньше сможет женщина не работать. Так, с пятью детьми на отдых можно выйти уже в 50 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с тремя — в 58 лет.
При этом многодетной матери необходимо также иметь 15-летний страховой стаж, а значение индивидуального пенсионного коэффициента должно быть не ниже 30.
Есть и ещё одно «но»: всем детям на момент обращения за пенсией должно быть не менее восьми лет.
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