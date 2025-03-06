Туристы увидят «Ласточкино гнездо» в Башкирии

Posted 6 марта, 08:46
Published 6 марта, 08:46
Modified 6 марта, 08:55
Updated 6 марта, 08:55
Первая группа отправится по маршруту уже в Международный женский день, 8 марта. Экскурсия будет длиться с 10:00 до 16:30. Всё начнётся в визит-центре нацпарка в Нугуше, где произойдёт оформление документов и подбор снаряжения. Далее туристы выедут в сторону Юмагузинского водохранилища на своих машинах, оставят их у подножия горы и пойдут вверх по экотропе.
Затем туристов ждёт перекус и фотосессия на смотровой площадке «Ласточкино гнездо», переход по хребту над Юмагузинским водохранилищем. Следом — снова перекус и фотосессия на смотровой площадке с видом на водохранилище и переход к смотровой площадке с видом на долину реки Агидель. После этого всем нужно будет вернуться по машинам.
Стоимость экскурсии значится в сумме ₽1500, а протяженность маршрута достигает 7 км. В экскурсии могут участвовать граждане старше 18 лет и их должно быть от 4 до 10 человек.