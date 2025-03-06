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Posted 6 марта, 08:46

Published 6 марта, 08:46

Modified 6 марта, 08:55

Updated 6 марта, 08:55

В Башкирии запустили новый туристический маршрут

Туристы увидят «Ласточкино гнездо» в Башкирии

6 марта 2025, 08:46
Фото: Пресс-служба нацпарка «Башкирия».

В Башкирии запустили новый туристический маршрут

Новый туристический маршрут на скалах возле Юмагузинского водохранилища открывается в Республике Башкортостан, сообщает пресс-служба национального парка «Башкирия» в четверг, 6 марта.
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Первая группа отправится по маршруту уже в Международный женский день, 8 марта. Экскурсия будет длиться с 10:00 до 16:30. Всё начнётся в визит-центре нацпарка в Нугуше, где произойдёт оформление документов и подбор снаряжения. Далее туристы выедут в сторону Юмагузинского водохранилища на своих машинах, оставят их у подножия горы и пойдут вверх по экотропе.

Затем туристов ждёт перекус и фотосессия на смотровой площадке «Ласточкино гнездо», переход по хребту над Юмагузинским водохранилищем. Следом — снова перекус и фотосессия на смотровой площадке с видом на водохранилище и переход к смотровой площадке с видом на долину реки Агидель. После этого всем нужно будет вернуться по машинам.

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Стоимость экскурсии значится в сумме ₽1500, а протяженность маршрута достигает 7 км. В экскурсии могут участвовать граждане старше 18 лет и их должно быть от 4 до 10 человек.

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Ранее сообщалось о том, что в национальном парке «Башкирия» на видео попал одинокий заяц беляк.

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