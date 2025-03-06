Туристы увидят «Ласточкино гнездо» в Башкирии

Первая группа отправится по маршруту уже в Международный женский день, 8 марта. Экскурсия будет длиться с 10:00 до 16:30. Всё начнётся в визит-центре нацпарка в Нугуше, где произойдёт оформление документов и подбор снаряжения. Далее туристы выедут в сторону Юмагузинского водохранилища на своих машинах, оставят их у подножия горы и пойдут вверх по экотропе.