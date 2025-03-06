Цены на квартиры в Уфе ушли в минус

Posted 6 марта, 10:51
Published 6 марта, 10:51
Modified 6 марта, 10:53
Updated 6 марта, 10:53
Если в большинстве крупных городов России ставки аренды на квартиры либо росли, либо оставались стабильными, то Уфа приятно удивила арендаторов. В феврале 2025 года в столице Башкортостана наблюдалось снижение цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Эксперты считают, что февральское падение цен на аренду в Уфе — лишь временная коррекция после резкого скачка в 2024-м. Дальнейшего обвала ждать не стоит, хотя небольшое снижение в марте–апреле возможно. Цены до прошлогодних минимумов не опустятся.
Стоит отметить, что Уфа — не единственный город, где подешевела аренда квартир. Однако, в большинстве крупных городов наблюдалась другая тенденция. Например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на аренду однокомнатных квартир также снизились, но на двух- и трехкомнатные, напротив, выросли.
Как ранее сообщал Mkset, новая функция на Госуслугах, позволяющая самостоятельно заблокировать себе возможность брать в долг у банков, вызвала небывалый ажиотаж среди жителей Башкирии.