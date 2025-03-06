Цены на квартиры в Уфе ушли в минус

Стоит отметить, что Уфа — не единственный город, где подешевела аренда квартир. Однако, в большинстве крупных городов наблюдалась другая тенденция. Например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на аренду однокомнатных квартир также снизились, но на двух- и трехкомнатные, напротив, выросли.