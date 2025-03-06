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Posted 6 марта, 10:51

Published 6 марта, 10:51

Modified 6 марта, 10:53

Updated 6 марта, 10:53

Цены на квартиры в Уфе ушли в минус

Цены на квартиры в Уфе ушли в минус

6 марта 2025, 10:51
Фото: 1MI.
Вопреки общей тенденции к росту цен, аренда квартир в Уфе в феврале показала заметное снижение по всем типам жилья, сообщает в четверг, 6 марта, федеральный портал «МИР КВАРТИР».

Если в большинстве крупных городов России ставки аренды на квартиры либо росли, либо оставались стабильными, то Уфа приятно удивила арендаторов. В феврале 2025 года в столице Башкортостана наблюдалось снижение цен на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.

Цифры

  • Однокомнатные квартиры: Средняя стоимость аренды — 23 629 рублей в месяц, снижение на 3,1% за февраль.
  • Двухкомнатные квартиры: Средняя стоимость аренды — 30 989 рублей в месяц, снижение на 2,7% за февраль.
  • Трехкомнатные квартиры: Средняя стоимость аренды — 39 756 рублей в месяц, снижение на 2,9% за февраль.

Почему падают цены?

Эксперты считают, что февральское падение цен на аренду в Уфе — лишь временная коррекция после резкого скачка в 2024-м. Дальнейшего обвала ждать не стоит, хотя небольшое снижение в марте–апреле возможно. Цены до прошлогодних минимумов не опустятся.

Общая картина по России

Стоит отметить, что Уфа — не единственный город, где подешевела аренда квартир. Однако, в большинстве крупных городов наблюдалась другая тенденция. Например, в Москве и Санкт-Петербурге цены на аренду однокомнатных квартир также снизились, но на двух- и трехкомнатные, напротив, выросли.

Как ранее сообщал Mkset, новая функция на Госуслугах, позволяющая самостоятельно заблокировать себе возможность брать в долг у банков, вызвала небывалый ажиотаж среди жителей Башкирии.

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