Сын моря родился в Башкирии

Posted 6 марта, 10:32
Published 6 марта, 10:32
Modified 6 марта, 10:34
Updated 6 марта, 10:34
Мамы и папы из Республики Башкортостан всё чаще дают своим новорожденным красивые и необычные, крайне редкие для региона имена. Так, в марте 2025 года в Башкирии зарегистрировали мальчика с именем Дилан. Как сообщают открытые тематические ресурсы, имя Дилан имеет кельтское происхождение. Его значение — сын моря или сын океана.
Чем именно руководствовались родители при выборе имени — не сообщается. Не исключено, что с таким именем ребёнка ждет судьба великого ихтиолога или профессия, связанная с морскими путешествиями или рыбным промыслом.
Кроме того, в список редких имен в Башкирии на начало марта 2025 года попали: