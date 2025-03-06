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Posted 6 марта, 10:32

Published 6 марта, 10:32

Modified 6 марта, 10:34

Updated 6 марта, 10:34

Сын моря родился в Башкирии

Сын моря родился в Башкирии

6 марта 2025, 10:32
Фото: mkset.ru.
Родители выбрали для младенца необычное редкое и красивое имя, сообщает портал ЗАГС в четверг, 6 марта.

Мамы и папы из Республики Башкортостан всё чаще дают своим новорожденным красивые и необычные, крайне редкие для региона имена. Так, в марте 2025 года в Башкирии зарегистрировали мальчика с именем Дилан. Как сообщают открытые тематические ресурсы, имя Дилан имеет кельтское происхождение. Его значение — сын моря или сын океана.

Чем именно руководствовались родители при выборе имени — не сообщается. Не исключено, что с таким именем ребёнка ждет судьба великого ихтиолога или профессия, связанная с морскими путешествиями или рыбным промыслом.

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Кроме того, в список редких имен в Башкирии на начало марта 2025 года попали:

  • Азам
  • Адис
  • Сами
  • Хай Данг.
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