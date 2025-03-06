Сын моря родился в Башкирии

Мамы и папы из Республики Башкортостан всё чаще дают своим новорожденным красивые и необычные, крайне редкие для региона имена. Так, в марте 2025 года в Башкирии зарегистрировали мальчика с именем Дилан. Как сообщают открытые тематические ресурсы, имя Дилан имеет кельтское происхождение. Его значение — сын моря или сын океана.