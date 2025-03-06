Стихия погубила лисёнка в Башкирии

Posted 6 марта, 04:17
Published 6 марта, 04:17
Modified 6 марта, 04:21
Updated 6 марта, 04:21
Под постом подписчики обсудили данное происшествие. В частности, людей интересует вопрос о том, как это возможно — такая поза животного.
— Лежал вдоль дороги, подняли на лапы и сняли видео, — считает Динар С.
— Машина видимо сбила, идти не смог — вот и примёрз! , — пишет пользователь с ником Очень Опытный.
— Валялся окоченелый, кто-то прикололся, поставил, — написал Максим П.
Другие комментаторы, кроме предположений о том, что предшествовало такой странной позе лиса, выразили жалость по поводу случившегося.
Ранее Mkset сообщал, что возле деревни Урал Кушнаренковского района были найдены туши двух сибирских косуль. Браконьеров уже задержали.