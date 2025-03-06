mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 04:17

Published 6 марта, 04:17

Modified 6 марта, 04:21

Updated 6 марта, 04:21

Лисёнок насмерть замёрз в Башкирии

Стихия погубила лисёнка в Башкирии

6 марта 2025, 04:17
Фото: 1MI.

Лисёнок насмерть замёрз в Башкирии

Возле деревни Альмухаметово в Абзелиловском районе Башкирии лис замёрз насмерть и замер наподобие чучела, сообщают в паблике БашДТП» и публикуют видео в четверг, 6 марта.

Под постом подписчики обсудили данное происшествие. В частности, людей интересует вопрос о том, как это возможно — такая поза животного.

— Лежал вдоль дороги, подняли на лапы и сняли видео, — считает Динар С.
— Машина видимо сбила, идти не смог — вот и примёрз! , — пишет пользователь с ником Очень Опытный.
— Валялся окоченелый, кто-то прикололся, поставил, — написал Максим П.

Другие комментаторы, кроме предположений о том, что предшествовало такой странной позе лиса, выразили жалость по поводу случившегося.

Уфимцам запретили держать живность на лоджии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал, что возле деревни Урал Кушнаренковского района были найдены туши двух сибирских косуль. Браконьеров уже задержали.

Читайте также:
Туризму Башкирии угрожают хозяева лесаСобачий террор измотал уфимцевВолки устроили концерт в Парке Лесоводов в Уфе
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Лиса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика