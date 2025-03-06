Старт продаж квартир в литера №26 ЖК «Зубово Life Garden»: лучшее жильё для молодых

Posted 6 марта, 12:41
Published 6 марта, 12:41
Modified 6 марта, 14:26
Updated 6 марта, 14:26
ЖК «Зубово Life Garden» — это уникальный проект, который сочетает в себе преимущества загородной жизни и комфорт городской инфраструктуры. И именно сейчас у молодых семей появилась отличная возможность обзавестись собственным жильём в одном из самых популярных пригородных ЖК региона на очень выгодных условиях.
— Мы понимаем, что для молодых семей важно доступное жильё. Именно поэтому у нас можно приобрести квартиру по семейной ипотеке со ставкой всего 5,5% годовых. Это отличная возможность обзавестись собственным жильём на выгодных условиях, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Одним из главных преимуществ ЖК «Зубово Life Garden» является его расположение. Всего 15 минут на машине — и вы оказываетесь в месте, где царит свежий воздух, тишина и природа. Это идеальный вариант для тех, кто устал от городского шума и хочет жить в гармонии с природой, не теряя при этом связи с цивилизацией.
ЖК «Зубово Life Garden» — это не просто жилой комплекс, это целый микрорайон с развитой инфраструктурой. Остановки общественного транспорта находятся в шаговой доступности, что делает поездки в город быстрыми и удобными. На территории комплекса расположены магазины, современная школа и детский сад, что особенно важно для молодых семей с детьми.
Территория двора продумана до мелочей. Здесь вы найдёте ландшафтный дизайн, уютные зоны отдыха, спортивные площадки и современные детские игровые зоны. Это место, где каждый член семьи найдёт занятие по душе. Дети могут играть на безопасных и современных площадках, взрослые — заниматься спортом или просто отдыхать в тишине.
Дома в ЖК «Зубово Life Garden» строятся из высококачественного красного керамического кирпича. Этот материал обеспечивает тепло, уют и долговечность, что особенно важно для семей, которые планируют жить здесь долгие годы.
ЖК «Зубово Life Garden» занял 1 место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в РБ» по версии федеральной премии ТОП ЖК. Это подтверждает, что ГК «Жилой Квартал» строит не просто жильё, а качественный и продуманный продукт, который отвечает всем современным стандартам.
ЖК «Зубово Life Garden» — это не просто квартиры, это место, где вы сможете создать свой уютный мир. Здесь есть всё для комфортной жизни: природа, инфраструктура, качественные материалы и выгодные условия покупки. Не упустите шанс начать новую главу своей жизни в популярном жилом комплексе «Зубово Life Garden»!
Узнать больше о проектах ГК «Жилой Квартал» вы можете на сайте gkufa.ru, по телефону 8 (347) 226-22-98 или в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Комсомольская, 8, ул. З. Биишевой, 13, ЖК «Гудвилл Парк», с. Шмидтово, ул. Ромашковая, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1, а и КП «Зубово Life 2», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
Проектная декларация застройщика опубликована на сайте наш. дом.рф