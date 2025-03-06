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Posted 6 марта, 14:38

Published 6 марта, 14:38

Modified 6 марта, 14:40

Updated 6 марта, 14:40

Специалисты Авито создали продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

Специалисты Авито создали продукт Trisigma для А/B-тестирования онлайн-сервисов

6 марта 2025, 14:38
Фото: Изображение Midjourney.
Авито Тех, дочернее предприятие Авито, создало инструмент под названием Trisigma, который поможет компаниям с онлайн-сервисами оптимизировать процесс А/B-тестирования. Этот процесс помогает выяснить, какой из элементов на сайте или в приложении лучше всего воспринимается целевой аудиторией.

По оценке Авито Тех, самостоятельная разработка аналогичной платформы требует существенных инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка такой инфраструктуры и содержание команды обходится минимум в 50 миллионов рублей ежегодно. Ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ритейла уже запустили тестирование Trisigma.

«Авито Тех планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Внедрение платформы Trisigma в Авито позволило увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тысяч в год. По нашему опыту, применение подхода с A/B тестированием обеспечивает дополнительный прирост ключевых показателей Авито, таких как выручка или количество покупателей, в коридоре от 10 до 20% в год», — говорит Иван Гуз, управляющий партнер Авито.

Платформа полностью разработана технологической командой Авито. Среди членов команды Trisigma эксперты пo Data Science, бизнес-аналитике, высокогрейдовые backend-разработчики и продакт-менеджеры. В целом в Авито работают более 4 тысяч IT-специалистов.

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