Сильнейшие спортсмены соберутся в Уфе

Posted 6 марта, 07:30
Published 6 марта, 07:30
Modified 6 марта, 07:43
Updated 6 марта, 07:43
В город прибудут свыше 80 спортсменов из 15 регионов России и Белоруссии. Среди участников будут присутствовать победители и призеры чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр. Башкирию представят три спортсмена.
Соревнования пройдут в Центре имени прославленного уфимского шорт-трекиста Семена Елистратова. Торжественное открытие запланировано на полдень 8 марта. Вход во все дни соревнований будет свободным.
Кстати, сегодня, 6 марта, в российский прокат выйдет фильм «Роднина» (12+) про историю легендарной фигуристки Ирины Родниной. Несколько дней назад на предпремьерный показ картины сходил вице-премьер правительства Республики Башкортостан и поделился своими впечатлениями.