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Posted 6 марта, 07:30

Published 6 марта, 07:30

Modified 6 марта, 07:43

Updated 6 марта, 07:43

Сильнейшие конькобежцы России соберутся в Уфе

Сильнейшие спортсмены соберутся в Уфе

6 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.

Сильнейшие конькобежцы России соберутся в Уфе

Чемпионат России по конькобежному спорту в дисциплине «шорт-трек» пройдёт в столице Республики Башкортостан с 7 по 9 марта, сообщает региональное правительство в четверг, 6 марта.

В город прибудут свыше 80 спортсменов из 15 регионов России и Белоруссии. Среди участников будут присутствовать победители и призеры чемпионатов Европы, Мира и Олимпийских игр. Башкирию представят три спортсмена.

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Соревнования пройдут в Центре имени прославленного уфимского шорт-трекиста Семена Елистратова. Торжественное открытие запланировано на полдень 8 марта. Вход во все дни соревнований будет свободным.

Кстати, сегодня, 6 марта, в российский прокат выйдет фильм «Роднина» (12+) про историю легендарной фигуристки Ирины Родниной. Несколько дней назад на предпремьерный показ картины сходил вице-премьер правительства Республики Башкортостан и поделился своими впечатлениями.

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