Шоколадная эпидемия вернулась в Уфу

Аналитики изучили цены на дубайский шоколад в городах-миллионниках России. Оказалось, что в среднем по стране 200-граммовая плитка этого десерта стоит 2 188 рублей. К удивлению, в Уфе средняя цена на дубайский шоколад оказалась значительно ниже, чем в среднем по России — всего 1810 рублей за плитку. Самый дорогой дубайский шоколад, как и следовало ожидать, в Москве. Там за плитку придется отдать в среднем 4 137 рублей.