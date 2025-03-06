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Posted 6 марта, 12:22

Published 6 марта, 12:22

Modified 6 марта, 12:24

Updated 6 марта, 12:24

Шоколадная эпидемия вернулась в Уфу

Шоколадная эпидемия вернулась в Уфу

6 марта 2025, 12:22
Фото: Yalcin Sonat / Shutterstock / Fotodom.
В Уфу вернулся ажиотаж вокруг нашумевшего дубайского шоколада, спрос на который снова начал расти по всей России, сообщает в четверг, 6 марта, 2ГИС.

Помните, как в 2024 году соцсети заполонили видео с этим необычным шоколадным десертом? Кажется, «шоколадная эпидемия» возвращается, и Уфа не осталась в стороне. Согласно данным, интерес к дубайскому шоколаду в России за последние два месяца вырос на 20%, и в Уфе тоже наблюдается повышенный спрос.

Что такое дубайский шоколад?

Для тех, кто пропустил первую волну, напомним: дубайский шоколад — это десерт ручной работы, обычно представляющий собой плитку или батончик с начинкой из кнафе (тонкое вытяжное тесто) и тахини (кунжутная паста) с добавлением различных начинок. Изначально этот десерт можно было попробовать только в ОАЭ, но вскоре он завоевал популярность и в России.

Аналитики изучили цены на дубайский шоколад в городах-миллионниках России. Оказалось, что в среднем по стране 200-граммовая плитка этого десерта стоит 2 188 рублей. К удивлению, в Уфе средняя цена на дубайский шоколад оказалась значительно ниже, чем в среднем по России — всего 1810 рублей за плитку. Самый дорогой дубайский шоколад, как и следовало ожидать, в Москве. Там за плитку придется отдать в среднем 4 137 рублей.

Как ранее сообщал Mkset, вопреки общей тенденции к росту цен, аренда квартир в Уфе в феврале показала заметное снижение по всем типам жилья.

Цены на квартиры в Уфе ушли в минус
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