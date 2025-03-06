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Posted 5 марта, 23:30

Published 5 марта, 23:30

Modified 5 марта, 23:32

Updated 5 марта, 23:32

В Башкирии детям участников СВО предоставят бесплатное питание

Семьям бойцов СВО обеспечат бесплатное питание

5 марта 2025, 23:30
Фото: 1MI.

В Башкирии детям участников СВО предоставят бесплатное питание

Молочное питание в Башкирии будут получать и дети бойцов спецоперации, соответствующие поправки в региональное законодательство Mkset изучил в четверг, 6 марта.

Согласно документу, расширенная льгота распространяется на детей из семей участников СВО до трёх лет. В набор входят смеси, кефир, молоко, творог, каши, пюре и сок. Для женщин «молочная кухня» предусматривает кисломолочные продукты.

Молочная кухня — это программа социальной поддержки, обеспечивающая специальным питанием детей, беременных и кормящих женщин. Перечень продуктов и категории получателей зависят от региона. В некоторых случаях вместо питания предоставляются денежные выплаты.

Кто может получить:

  • Беременные женщины (с 12-й недели);
  • Дети до 3 лет;
  • Кормящие матери (до 6 месяцев);
  • Дети до 7 лет из многодетных семей;
  • Дети-инвалиды.
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Башкирии можно обменять льготы на деньги.

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