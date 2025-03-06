Семьям бойцов СВО обеспечат бесплатное питание

Posted 5 марта, 23:30
Published 5 марта, 23:30
Modified 5 марта, 23:32
Updated 5 марта, 23:32
Согласно документу, расширенная льгота распространяется на детей из семей участников СВО до трёх лет. В набор входят смеси, кефир, молоко, творог, каши, пюре и сок. Для женщин «молочная кухня» предусматривает кисломолочные продукты.
Молочная кухня — это программа социальной поддержки, обеспечивающая специальным питанием детей, беременных и кормящих женщин. Перечень продуктов и категории получателей зависят от региона. В некоторых случаях вместо питания предоставляются денежные выплаты.
Кто может получить: