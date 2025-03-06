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Posted 5 марта, 22:01

Published 5 марта, 22:01

Modified 5 марта, 22:03

Updated 5 марта, 22:03

Сегодня в Уфе: посадка учёного, коммунальный ад и чипирование

Сегодня в Уфе: посадка учёного, коммунальный ад и чипирование

5 марта 2025, 22:01
Фото: bolshayastrana.com.
Дайджест новостей Уфы и всё, что нужно знать на сегодня, 6 марта.

Погода в Уфе 6 марта

Как свидетельствуют данные регионального Госкомитта по ЧС, Уфе ожидается облачная погода. Небольшой снег.

Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, ночью и утром ухудшение видимости в снеге 1-2 км.

Температура воздуха ночью -8, -10°, днём 0, -2°.

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Перекрытия дорог в Уфе 6 марта

Перекрытия дорог в Уфе 5 марта

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;

Улица Шота Руставели

  • Где: створ улицы Ладыгина;
  • Когда: с 10 по 13 марта;

Улица Мубарякова

  • Где: вблизи пешеходного перехода у дома №3;
  • Когда: 8–9 марта, 15–16 марта.

Улица Чудская

  • Где: напротив дома №17;
  • Когда: до 14 марта.
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Отключения воды в Уфе 6 марта

В ряде домов и детских учреждений 5 марта в столице Республики Башкортостан отключили горячую воду и отопление из-за аварий.

Так, горячую воду отключили по короткой улице Зеленогорской в домах № 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 17. А вот без центрального отопления остались жители домов № 18, 20, 22, 24 и 26 по улице Маршала Жукова, домов № 4/2, 10/6 и 10/7 по улице Академика Королёва, дома № 57/2 по улице Юрия Гагарина, в детском саду №55, центре образования №159 и в детской поликлинике №5.

Плановых отключений водыу абонентов в расписании «Уфаводоканала» нет.

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Главные новости Уфы

Уфимский ученый украл ₽18 млн нацпроекта «Наука»

Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-гендиректору и бывшему советнику главы Башкирии за крупное мошенничество с использованием служебного положения и подделку официального документа.

Установлено, что с сентября по декабрь 2022 года чиновник заключил «липовые» договоры по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Подделав акты приемки работ, гендиректор их оплатил. Так он похитил более ₽18 млн рублей, выделенных на нацпроект «Наука».

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В Башкирии на чипирование собак потратят ₽80 млн

Власти региона планируют ввести обязательное чипирование собак, что позволит бесплатно провести процедуру у более 66 000 питомцев.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что до конца 2027 года чипирование будет бесплатным для владельцев, поскольку расходы покроет республиканский бюджет. Учитывая среднюю стоимость чипирования в Уфе (1200 рублей), теоретически, на эти деньги можно будет прочипировать более 66 000 собак. Регистрация и идентификация других домашних животных останутся добровольными и платными. Законопроект закрепляет определения «идентификация» и «регистрация», подчеркивая, что это должно повысить ответственность хозяев и способствовать более гуманному обращению с животными.

В качестве основной цели нововведения называется сокращение популяции бездомных животных.

Уфимского чиновника взяли с поличным

В столице Республики Башкортостан за получение взяток осудят экс-инспектора территориального подразделения Ростехнадзора.

Инспектор с апреля по декабрь 2023 года неоднократно получал взятки от двух фирм за то, что не указывал в документах о нарушениях, которые были выявлены при проверке объектов капстроительства. Общая их сумма составила ₽155`000.

После получения взятки в декабре 2023 года его задержали сотрудники ФСБ. Вину задержанный признал.

Бизнесмен обманул уфимский университет

Вуз в Уфе потерял ₽1,5 млн из-за махинаций подрядчика — директор ООО «Окна Премиум» осуждён за мошенничество при завышении объемов работ по контракту на ремонт Уфимского нефтяного университета

В 2021 году вуз и вышеуказанная строительная компания заключили контракт на капремонт корпуса университета на сумму свыше ₽9 млн, но подрядчик недовыполнил необходимые работы на ₽1,5 млн. Хотя сказал представителям вуза, что всё хорошо и можно подписывать акты приёмки. На основании документов компании была выплачена вся сумма по договору, и бюджет вуза потерял ₽1,5 млн.

На «Фольксваген Тигуан» строительного руководителя был наложен арест. Он признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему два с половиной года «условки» с испытательным сроком на полтора года.

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