Сегодня в Уфе: посадка учёного, коммунальный ад и чипирование

Posted 5 марта, 22:01
Published 5 марта, 22:01
Modified 5 марта, 22:03
Updated 5 марта, 22:03
Как свидетельствуют данные регионального Госкомитта по ЧС, Уфе ожидается облачная погода. Небольшой снег.
Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. На отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, ночью и утром ухудшение видимости в снеге 1-2 км.
Температура воздуха ночью -8, -10°, днём 0, -2°.
В ряде домов и детских учреждений 5 марта в столице Республики Башкортостан отключили горячую воду и отопление из-за аварий.
Так, горячую воду отключили по короткой улице Зеленогорской в домах № 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 17. А вот без центрального отопления остались жители домов № 18, 20, 22, 24 и 26 по улице Маршала Жукова, домов № 4/2, 10/6 и 10/7 по улице Академика Королёва, дома № 57/2 по улице Юрия Гагарина, в детском саду №55, центре образования №159 и в детской поликлинике №5.
Плановых отключений водыу абонентов в расписании «Уфаводоканала» нет.
Уфимский ученый украл ₽18 млн нацпроекта «Наука»
Кировский райсуд Уфы вынес приговор экс-гендиректору и бывшему советнику главы Башкирии за крупное мошенничество с использованием служебного положения и подделку официального документа.
Установлено, что с сентября по декабрь 2022 года чиновник заключил «липовые» договоры по проведению научно-исследовательских работ с АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Подделав акты приемки работ, гендиректор их оплатил. Так он похитил более ₽18 млн рублей, выделенных на нацпроект «Наука».
Власти региона планируют ввести обязательное чипирование собак, что позволит бесплатно провести процедуру у более 66 000 питомцев.
Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что до конца 2027 года чипирование будет бесплатным для владельцев, поскольку расходы покроет республиканский бюджет. Учитывая среднюю стоимость чипирования в Уфе (1200 рублей), теоретически, на эти деньги можно будет прочипировать более 66 000 собак. Регистрация и идентификация других домашних животных останутся добровольными и платными. Законопроект закрепляет определения «идентификация» и «регистрация», подчеркивая, что это должно повысить ответственность хозяев и способствовать более гуманному обращению с животными.
В качестве основной цели нововведения называется сокращение популяции бездомных животных.
В столице Республики Башкортостан за получение взяток осудят экс-инспектора территориального подразделения Ростехнадзора.
Инспектор с апреля по декабрь 2023 года неоднократно получал взятки от двух фирм за то, что не указывал в документах о нарушениях, которые были выявлены при проверке объектов капстроительства. Общая их сумма составила ₽155`000.
После получения взятки в декабре 2023 года его задержали сотрудники ФСБ. Вину задержанный признал.
Вуз в Уфе потерял ₽1,5 млн из-за махинаций подрядчика — директор ООО «Окна Премиум» осуждён за мошенничество при завышении объемов работ по контракту на ремонт Уфимского нефтяного университета
В 2021 году вуз и вышеуказанная строительная компания заключили контракт на капремонт корпуса университета на сумму свыше ₽9 млн, но подрядчик недовыполнил необходимые работы на ₽1,5 млн. Хотя сказал представителям вуза, что всё хорошо и можно подписывать акты приёмки. На основании документов компании была выплачена вся сумма по договору, и бюджет вуза потерял ₽1,5 млн.
На «Фольксваген Тигуан» строительного руководителя был наложен арест. Он признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему два с половиной года «условки» с испытательным сроком на полтора года.