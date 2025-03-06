Сегодня в Уфе: посадка учёного, коммунальный ад и чипирование

Спикер Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что до конца 2027 года чипирование будет бесплатным для владельцев, поскольку расходы покроет республиканский бюджет. Учитывая среднюю стоимость чипирования в Уфе (1200 рублей), теоретически, на эти деньги можно будет прочипировать более 66 000 собак. Регистрация и идентификация других домашних животных останутся добровольными и платными. Законопроект закрепляет определения «идентификация» и «регистрация», подчеркивая, что это должно повысить ответственность хозяев и способствовать более гуманному обращению с животными.