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Posted 6 марта, 12:21

Published 6 марта, 12:21

Modified 6 марта, 12:23

Updated 6 марта, 12:23

Решетка газовой плиты как новая: идеальные способы избавления от жира и нагара

Решетка газовой плиты как новая: идеальные способы избавления от жира и нагара

6 марта 2025, 12:21
Фото: Изображение Midjourney. Решетка газовой плиты как новая: идеальные способы избавления от жира и нагара
На решетке плиты часто скапливается жир и нагар, которые не так-то просто отмыть. Однако есть несколько проверенных и доступных способов, которые помогут вернуть решетке первозданный вид без лишних усилий и трат времени.

Все мы сталкивались с ситуацией, когда решетка плиты покрыта жирными следами и нагарами, которые, кажется, не поддаются никакому воздействию. Часто мы забываем почистить плиту и решетку вовремя, и со временем накопившиеся загрязнения становятся настоящей проблемой. Чем дольше откладываешь уборку, тем сложнее и дольше потом всё отмывать. Когда на решетке накапливается слой жира и нагара, процесс очистки становится настоящей работой, требующей усилий и времени.

— Нагар и жир на решетке плиты — это довольно распространенная проблема. Но поверьте, её можно решить быстро и без особых усилий. Я использую простой способ, который хорошо себя зарекомендовал, — утверждает Анна, домохозяйка и автора канала «Советы для дома».

Как очистить решетку плиты от жира: два простых ингредиента

Чтобы очистить решетку от накопившегося жира и нагара, вам не понадобятся специальные средства с неизвестным составом. Всё, что требуется — это сода и средство для мытья посуды. Анна объясняет, что для этого нужно взять большую кастрюлю, наполнить её водой и добавить 5 столовых ложек соды и 2 ложки моющего средства.

После этого кастрюля ставится на огонь, и раствор доводится до кипения. Когда смесь закипит, жир на решетке начнёт отходить, и вам останется лишь приложить немного усилий для окончательной очистки. С помощью губки для посуды, аккуратно потерев решетку, можно избавиться от оставшихся загрязнений.

Как очистить решетку плиты от жира: два простых ингредиента
Как очистить решетку плиты от жира: два простых ингредиента. Фото: канал «Советы для дома»

Другие способы очистки решетки от нагара и жира

Помимо стандартного метода с содой и моющим средством, существует несколько других подходов, которые могут значительно облегчить процесс чистки. Например, использование уксуса и лимонной кислоты. Лимонная кислота, растворённая в горячей воде, помогает растворять жир, а уксус, в свою очередь, устраняет запахи и обладает дезинфицирующими свойствами.

Ещё один интересный способ — использование пасты из соды и уксуса. Нужно смешать эти два ингредиента до состояния пасты и нанести на загрязнённую поверхность. Оставьте пасту на несколько часов, после чего смойте её горячей водой.

Полезные советы для поддержания чистоты плиты

Как бы эффективен ни был описанный способ, важно помнить о профилактике.

  1. Использование алюминиевой фольги. Попробуйте обернуть решетку фольгой во время готовки, особенно если часто жарите или готовите с жиром. Она будет защищать решетку от попадания жира и нагара, и после готовки её просто можно будет снять и выбросить, а решетка останется чистой.

  2. Гидрофобные покрытия. Некоторые производители предлагают специальные аэрозоли для покрытия решеток плиты, которые создают водоотталкивающий слой. Этот слой не даёт жиру и грязи прилипать к поверхности, и решётка остаётся чистой гораздо дольше.

Тестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает?
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