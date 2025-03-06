РЭО реализует программу начисления дополнительных баллов к ЕГЭ за волонтерство

Posted 6 марта, 09:57
Published 6 марта, 09:57
Modified 6 марта, 09:59
Updated 6 марта, 09:59
Как подчеркнул руководитель РЭО Денис Буцаев, закон о добровольчестве позволяет начислять дополнительные баллы за волонтерскую деятельность. РЭО поддерживает различные экологические инициативы. Полный список экомероприятий, проводимых при поддержке компании, опубликован на сайте «Добро.рф». Участвуя в них, можно набрать нужное количество волонтерских часов для получения дополнительных баллов при поступлении, пишут newsnn.ru.
РЭО призывает будущих студентов не упускать возможность принять участие в экологических инициативах. До поступления остается совсем немного времени. По мнению представителей РЭО, участие в подобных мероприятиях — это не только шанс получить преимущество при поступлении, но и возможность внести свой вклад в решение экологических проблем, реформу в сфере обращения с отходами и развитие циркулярной экономики в стране.
Существуют разные возможности для накопления волонтерских часов. Ключевые мероприятия включают: молодежный день в рамках РЭФ, открытие очного этапа «Зеленой премии» и экологические акции, проводимые в образовательных школах. Засчитывается также участие в съездах, организуемых экоцентрами, экоэкскурсиях, реализации проектов победителей «Зеленой премии», а также традиционных мероприятиях по уборке территорий.
Для получения дополнительных баллов за экологическое волонтерство необходимо получить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ), где должно быть подтверждено не менее 20 часов работы эковолонтером, и подать ее в приемную комиссию. Далее необходимо связать свой аккаунт на портале «Госуслуги» с профилем на платформе «Добро.рф». Следующий этап — подача заявления о поступлении через «Госуслуги». После всех этих действий данные о волонтерской деятельности автоматически поступят в приемную комиссию.
За эковолонтерство можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Точное количество баллов зависит от конкретного вуза. Узнать, сколько именно баллов начисляет интересующее учебное заведение, можно на платформе «Добро.рф».