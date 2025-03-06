РЭО реализует программу начисления дополнительных баллов к ЕГЭ за волонтерство

Для получения дополнительных баллов за экологическое волонтерство необходимо получить выписку из личной электронной книжки волонтера (ЛЭКВ), где должно быть подтверждено не менее 20 часов работы эковолонтером, и подать ее в приемную комиссию. Далее необходимо связать свой аккаунт на портале «Госуслуги» с профилем на платформе «Добро.рф». Следующий этап — подача заявления о поступлении через «Госуслуги». После всех этих действий данные о волонтерской деятельности автоматически поступят в приемную комиссию.