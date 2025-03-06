РЭО добавил во ФГИС УТКО модули территориальных схем

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что новые модули обладают функционалом для моделирования проектов территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры и перегрузочные станции. По его словам, разработанный функционал предназначен для ведения территориальных схем в ФГИС УТКО в соответствии с требованиями ПП-775. Он также сообщил о планах по обеспечению публичного доступа к территориальным схемам регионов в ФГИС УТКО для организации общественных обсуждений, включая электронные модели, созданные в системе.