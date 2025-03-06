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Posted 6 марта, 12:11

Published 6 марта, 12:11

Modified 6 марта, 12:11

Updated 6 марта, 12:11

РЭО добавил во ФГИС УТКО модули территориальных схем

РЭО добавил во ФГИС УТКО модули территориальных схем

6 марта 2025, 12:11
Фото: 1MI.
РЭО добавил в федеральную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) модули, предназначенные для работы с территориальными схемами. Предполагается, что данная мера позволит регионам оптимизировать затраты на их регулярную корректировку.

Как подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в систему также внедрен модуль, обеспечивающий экспертную оценку и моделирование территориальных схем. Цель этих нововведений — оптимизация расходов, связанных с транспортировкой твердых коммунальных отходов, строительством новых объектов инфраструктуры (с учетом прогнозируемого дефицита мощностей и оптимальных маршрутов движения отходов), а также прогнозирование тарифных последствий от реализации территориальных схем. Об этом пишет 56orb.ru.

Внедрение представленных инструментов прогнозирования и мониторинга, по мнению Буцаева, является важным шагом на пути к достижению национальных целей в сфере переработки и утилизации ТКО.

С начала 2025 года вступили в силу обновленные правила разработки территориальных схем, регламентированные постановлением Правительства РФ № 775. Согласно этим правилам, территориальные схемы подлежат ежегодному обновлению (не позднее 1 августа) и должны разрабатываться на период не менее 10 лет.

Заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что новые модули обладают функционалом для моделирования проектов территориальных схем с учетом различных сценариев развития отрасли, включая перспективные объекты инфраструктуры и перегрузочные станции. По его словам, разработанный функционал предназначен для ведения территориальных схем в ФГИС УТКО в соответствии с требованиями ПП-775. Он также сообщил о планах по обеспечению публичного доступа к территориальным схемам регионов в ФГИС УТКО для организации общественных обсуждений, включая электронные модели, созданные в системе.

Пользователи ФГИС УТКО могут найти инструкции по использованию новых модулей в личном кабинете. Помимо этого, РЭО проводит обучающие вебинары по работе с новым функционалом. Запись первого вебинара доступна на официальном сайте ФГИС УТКО.

Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления представляет собой комплексный документ, состоящий из текстового описания и электронной модели. Оба компонента содержат текстовую, табличную и графическую информацию о системе накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов, образующихся в регионе или поступающих на территорию субъекта Российской Федерации.

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