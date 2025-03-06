Президент ТПП РФ Сергей Катырин рассказал о торгово-экономическом потенциале Киргизии

Posted 6 марта, 16:28
Published 6 марта, 16:28
Modified 6 марта, 16:28
Updated 6 марта, 16:28
Кыргызско-российские отношения сегодня охватывают все ключевые сферы экономики. Совместные проекты развернуты в энергетике, промышленности, медицине, сельском хозяйстве, строительной отрасли и сфере добычи полезных ископаемых.
«В общей доле нашего внешнего товарооборота 33% составляет Россия. Плюс то, что мы по параллельному импорту поставляем, это примерно 4,5 млрд долларов, и объем ежегодно растет», — проинформировал Темир Сариев, президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики.
По его словам, в прошлом году этот показатель вырос примерно на 20% по сравнению с 2023 годом. В плане торговли Россия стала самым главным экономическим партнером, потому что Кыргызстан полностью зависит от нее в области поставок горюче-смазочных материалов, природного газа, лесоматериалов, металлоконструкций, оборудования, химической продукции. Экспорт страны, кроме золота, также почти полностью ориентирован на рынок России, подытожил Сариев.
Развитие партнерских отношений стало возможным благодаря совместной работе на базе Евразийского экономического союза и ШОС, а торгово-промышленные палаты государств ведут сотрудничество с даты их основания.
«Наше плотное сотрудничество длится уже с 1991 года. Это касалось бизнес-миссий, наших приграничных регионов, которые с Киргизией активно налаживают связи», — отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ. По его словам, многие регионы России в той или иной мере имеют торгово-экономические отношения с Киргизией. В первую очередь речь о выставках, экспертной работе ТПП РФ, которая всегда оказывала методическую помощь в подготовке кадров для кыргызских коллег, напомнил Катырин.
Стоит добавить, что в прошлом году Россия инвестировала в ключевые отрасли экономики Кыргызстана более 500 миллионов долларов.
«Почему бы не развернуть потенциал в сторону Киргизии и не посмотреть, что там можно сделать вместе. Потому что всегда легче, имея с собой партнера, разговаривать и с чиновничьим аппаратом, и с бюрократией, и с бизнесом», — подчеркнул Владимир Падалко, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ.
Представители бизнеса также высоко оценили потенциал развития туризма. В 2024 году только одно из красивейших мест Киргизии — озеро Иссык-Куль — увидели более полутора миллионов российских туристов.