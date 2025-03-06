Преступник скрывался на базе отдыха в Башкирии

Между тем долго прятаться ему не удалось. Вскоре нарушителя по ориентировке нашли на одной из баз отдыха. На мужчину составили протокол и арестовали на десять суток. После освобождения его всё же заставили устроиться на работу, алименты теперь будут удерживаться с зарплаты.