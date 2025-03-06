Преступник скрывался на базе отдыха в Башкирии

Posted 6 марта, 15:11
Published 6 марта, 15:11
Modified 6 марта, 15:13
Updated 6 марта, 15:13
Перед своим несовершеннолетним ребёнком 45-летний «папаша» накопил огромный долг, однако выплачивать его совсем не торопился — да и нечем было, ведь сельчанин так и не обзавёлся работой. В конце концов, злостный неплательщик пустился в бега.
Между тем долго прятаться ему не удалось. Вскоре нарушителя по ориентировке нашли на одной из баз отдыха. На мужчину составили протокол и арестовали на десять суток. После освобождения его всё же заставили устроиться на работу, алименты теперь будут удерживаться с зарплаты.