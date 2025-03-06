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Posted 6 марта, 15:11

Published 6 марта, 15:11

Modified 6 марта, 15:13

Updated 6 марта, 15:13

Должник из Башкирии стал отшельником

Преступник скрывался на базе отдыха в Башкирии

6 марта 2025, 15:11
Фото: ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Должник из Башкирии стал отшельником

Мужчина из Давлеканово безуспешно пытался «залечь на дно», скрываясь от уплаты алиментов, сообщили в службе судебных приставов в четверг, 6 марта.

Перед своим несовершеннолетним ребёнком 45-летний «папаша» накопил огромный долг, однако выплачивать его совсем не торопился — да и нечем было, ведь сельчанин так и не обзавёлся работой. В конце концов, злостный неплательщик пустился в бега.

Между тем долго прятаться ему не удалось. Вскоре нарушителя по ориентировке нашли на одной из баз отдыха. На мужчину составили протокол и арестовали на десять суток. После освобождения его всё же заставили устроиться на работу, алименты теперь будут удерживаться с зарплаты.

Должника по алиментам перехватили с самолёта
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в Башкирии должника по алиментам перехватили с воздушного судна.

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