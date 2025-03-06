Показания и противопоказания к фаллопластике

Фаллопластика — это не только физическая, но и психологическая процедура. Психологическая подготовка пациента очень важна, так как ожидания могут значительно отличаться от реального результата. Мужчинам следует быть готовыми к тому, что изменения могут не удовлетворить их потребности, и это может вызвать новые комплексы.