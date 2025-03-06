Поедающего красное месиво кабана сняли на видео в Башкирии

Posted 6 марта, 09:04
Published 6 марта, 09:04
Modified 6 марта, 09:17
Updated 6 марта, 09:17
— Обалдеть, у нас кабаны водятся. Посмотрите — кабанчик, — говорит автор видео.
На кадрах видно, как животное возле мусорных контейнеров поедает какое-то красное месиво и, судя по всему, очень этим довольно. Но в какой-то момент «Пумбу» что-то настораживает, и он решает ретироваться с места.
А вот куда он ретировался, стало известно уже из другого Телеграм-канала под названием «Моя Уфа/ Новости Уфы и Башкирии». Там сообщается, что после пышной трапезы на мусорке кабанчик решил поиграть в догонялки со спасателями на территории кадетской школы. За животным гонялись целых 15 минут и всё-таки поймали. Специалисты упаковали в мешок неистовую животину и отдали охотникам, которые выпустили её в лес.