Поедающего красное месиво кабана сняли на видео в Башкирии

А вот куда он ретировался, стало известно уже из другого Телеграм-канала под названием «Моя Уфа/ Новости Уфы и Башкирии». Там сообщается, что после пышной трапезы на мусорке кабанчик решил поиграть в догонялки со спасателями на территории кадетской школы. За животным гонялись целых 15 минут и всё-таки поймали. Специалисты упаковали в мешок неистовую животину и отдали охотникам, которые выпустили её в лес.