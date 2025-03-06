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Posted 6 марта, 09:04

Published 6 марта, 09:04

Modified 6 марта, 09:17

Updated 6 марта, 09:17

Кабана поймали в башкирском городе

Поедающего красное месиво кабана сняли на видео в Башкирии

6 марта 2025, 09:04
Фото: 1MI.

Кабана поймали в башкирском городе

Пришедший полакомиться кабан попал на видео в башкирском городе Салавате, сообщается в паблике «Салават Сити» в четверг, 6 марта.
— Обалдеть, у нас кабаны водятся. Посмотрите — кабанчик, — говорит автор видео.

На кадрах видно, как животное возле мусорных контейнеров поедает какое-то красное месиво и, судя по всему, очень этим довольно. Но в какой-то момент «Пумбу» что-то настораживает, и он решает ретироваться с места.

А вот куда он ретировался, стало известно уже из другого Телеграм-канала под названием «Моя Уфа/ Новости Уфы и Башкирии». Там сообщается, что после пышной трапезы на мусорке кабанчик решил поиграть в догонялки со спасателями на территории кадетской школы. За животным гонялись целых 15 минут и всё-таки поймали. Специалисты упаковали в мешок неистовую животину и отдали охотникам, которые выпустили её в лес.

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До этого Mkset писал, что в нацпарке «Башкирия» на видео попал заяц-одиночка.

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