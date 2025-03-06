Почётным жителем Уфы стала 102-летняя женщина

Сообщается, что когда началась Великая Отечественная война, 19-летняя Полин Туктарова записалась в добровольцы. На фронте девушка проявила исключительное мужество, служив в зенитном полку №1077 стереоскопистом-дальномерщиком на Сталинградском фронте.