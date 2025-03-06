Почётным жителем Уфы стала 102-летняя женщина

Posted 6 марта, 06:17
Published 6 марта, 06:17
Modified 6 марта, 06:22
Updated 6 марта, 06:22
Поздравить и вручить соответствующий знак женщине приехали чиновники. Также ей была вручена медаль в честь 80-летия Победы.
Сообщается, что когда началась Великая Отечественная война, 19-летняя Полин Туктарова записалась в добровольцы. На фронте девушка проявила исключительное мужество, служив в зенитном полку №1077 стереоскопистом-дальномерщиком на Сталинградском фронте.
После демобилизации вернулась домой и устроилась на уфимское предприятие. Женщина прошла трудовую дорогу от диспетчера до начальника отдела и юрисконсульта, получив высшее юридическое образование.
Ранее сообщалось о смерти столетнего ветерана ВОВ в Башкирии.