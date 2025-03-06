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Posted 6 марта, 06:17

Published 6 марта, 06:17

Modified 6 марта, 06:22

Updated 6 марта, 06:22

102-летняя ветеран стала почётным жителем Уфы

Почётным жителем Уфы стала 102-летняя женщина

6 марта 2025, 06:17
Фото: Администрация Советского района Уфы.

102-летняя ветеран стала почётным жителем Уфы

Ветеран ВОВ 102-летняя Полина Туктарова стала почётным жителем Уфы, сообщает администрация Советского района города в четверг, 6 марта.

Поздравить и вручить соответствующий знак женщине приехали чиновники. Также ей была вручена медаль в честь 80-летия Победы.

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Сообщается, что когда началась Великая Отечественная война, 19-летняя Полин Туктарова записалась в добровольцы. На фронте девушка проявила исключительное мужество, служив в зенитном полку №1077 стереоскопистом-дальномерщиком на Сталинградском фронте.

После демобилизации вернулась домой и устроилась на уфимское предприятие. Женщина прошла трудовую дорогу от диспетчера до начальника отдела и юрисконсульта, получив высшее юридическое образование.

Ранее сообщалось о смерти столетнего ветерана ВОВ в Башкирии.

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