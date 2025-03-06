«Ни ума — ни совести»: уфимцы тоскуют по наследию СССР

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Posted 6 марта, 04:49

Published 6 марта, 04:49

Modified 6 марта, 04:53

Updated 6 марта, 04:53

Уфимцы вспомнили снесённый исторический комплекс домов в центре города

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6 марта 2025, 04:49
Фото: 1MI.

Уфимцы вспомнили снесённый исторический комплекс домов в центре города

Жители столицы Республики Башкортостан вспомнили снесённый исторический комплекс домов в центре города, от которого сейчас остался Дом-музей Ленина в паблике «История Уфы и Башкортостана» в четверг, 6 марта.

Данный комплекс домов находился в квартале улиц Ленина, Достоевского, Крупской и Кирова. Сейчас там располагается так называемая площадь двух фонтанов, небольшой сквер, элитное жильё. Из старинных зданий остался лишь вышеуказанный дом-музей.

Фото: Паблик «История Уфы и Башкортостана»
— Обожала этот комплекс. Он был такой красивый, — написала Дина К.
— Просто взяли и ликвидировали туристическую точку! Ни ума — ни совести, пишет Глеб А.
— Уфимцы почему-то такое не любят. Видимо лучше, когда все просто сносится и заменяется на свечки, — пишет Дмитрий П.
— Тоже не понимаю, зачем снесли эту красоту. Деревенский уголок, посреди города, — пишет Салават Т.

Ранее уфимцы поностальгировали по молодёжным тусовкам, проходившим в городе на стыке веков.

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