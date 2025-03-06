«Ни ума — ни совести»: уфимцы тоскуют по наследию СССР

Данный комплекс домов находился в квартале улиц Ленина, Достоевского, Крупской и Кирова. Сейчас там располагается так называемая площадь двух фонтанов, небольшой сквер, элитное жильё. Из старинных зданий остался лишь вышеуказанный дом-музей.