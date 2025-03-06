Названа цена отдыха в Башкирии

Posted 6 марта, 05:36
Published 6 марта, 05:36
Modified 6 марта, 05:40
Updated 6 марта, 05:40
Всего в санаториях региона в первом месяце года отдохнули 17,2 тысячи человек. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.
Если брать ситуацию в целом по стране, то общий доход санаториев составил почти ₽13 млрд, что на 22% больше по сравнению с январем прошлого года. Количество их посетителей увеличилось на 6,5% и превысило 445 тысяч человек.
В топ-10 по числу отдохнувших в санаториях вошли Краснодарский край, Ставрополье, Московская область, Крым, Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Пермский край, Кемеровская область и Тюменская область.
Ранее Mkset писал об уфимских точках, которые получили статус «хороших мест».