mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 05:36

Published 6 марта, 05:36

Modified 6 марта, 05:40

Updated 6 марта, 05:40

Жители ПФО предпочитают санатории Башкирии

Названа цена отдыха в Башкирии

6 марта 2025, 05:36
Фото: 1MI.

Жители ПФО предпочитают санатории Башкирии

Санатории Республики Башкортостан заработали ₽553 млн в минувшем январе, а средняя стоимость суток отдыха в них составила ₽3,4 тысячи, сообщает портал Санатории-России в четверг, 6 марта.

Всего в санаториях региона в первом месяце года отдохнули 17,2 тысячи человек. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

Если брать ситуацию в целом по стране, то общий доход санаториев составил почти ₽13 млрд, что на 22% больше по сравнению с январем прошлого года. Количество их посетителей увеличилось на 6,5% и превысило 445 тысяч человек.

Уфимских пенсионеров отправят заграницу
Узнать подробнее

В топ-10 по числу отдохнувших в санаториях вошли Краснодарский край, Ставрополье, Московская область, Крым, Башкортостан, Татарстан, Алтайский край, Пермский край, Кемеровская область и Тюменская область.

Ранее Mkset писал об уфимских точках, которые получили статус «хороших мест».

Читайте также:
Цены Турции, а сервис «совка»: за что туристы ругают отдых в БашкирииВ Башкирии раздают по ₽20000Более 42`000 жителей Башкирии запретили себе кредиты
#Дмитрий Саламатин#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Санатории#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Отдых#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Краснодарский край#Белебей#Мелеуз#Янаул#Стоимость
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика