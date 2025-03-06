Найдена причина пробок в Уфе

Напомним, вчера из-за плохой погоды было большое ДТП в регионе. Самым нашумевшим стало столкновение трёх фур на М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке. На этой же трассе ранее в кювет вылетел грузовик, а его водителя госпитализировали. В Стерлитамакском же районе произошло тройное ДТП, но уже у легковушек. В нём пострадали четыре человека. Ближе к вечеру произошло смертельное столкновение «Лады» и грузовика на трассе Уфа-Оренбург возле города Салавата.