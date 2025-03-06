Найдена причина пробок в Уфе

Posted 6 марта, 03:59
Published 6 марта, 03:59
Modified 6 марта, 04:02
Updated 6 марта, 04:02
Например, на участке бульвара Ибрагимова возле парка Якутова вчера утром произошло ДТП и встало движение троллейбусов. Через 25 минут его возобновили. А на улице Революционной возле перекрёстка с улицей Карла Маркса из-за аварии почти на 40 минут встали трамваи и тд.
Власти обращают особое внимание водителей на перекрестки с трамвайными путями, где риск ДТП возрастает в часы пик. Стоит соблюдать ПДД, держать дистанцию и своевременно тормозить.
Напомним, вчера из-за плохой погоды было большое ДТП в регионе. Самым нашумевшим стало столкновение трёх фур на М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке. На этой же трассе ранее в кювет вылетел грузовик, а его водителя госпитализировали. В Стерлитамакском же районе произошло тройное ДТП, но уже у легковушек. В нём пострадали четыре человека. Ближе к вечеру произошло смертельное столкновение «Лады» и грузовика на трассе Уфа-Оренбург возле города Салавата.