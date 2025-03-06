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Posted 6 марта, 03:59

Published 6 марта, 03:59

Modified 6 марта, 04:02

Updated 6 марта, 04:02

Власти объяснили причины задержек трамваев и троллейбусов в Уфе

Найдена причина пробок в Уфе

6 марта 2025, 03:59
Фото: 1MI.

Власти объяснили причины задержек трамваев и троллейбусов в Уфе

Причинами большого количества задержек электротранспорта в столице Республики Башкортостан 5 марта стали ДТП на рельсах и дорогах, на пути следования троллейбусов и трамваев, сообщат Телеграм-канал уфимской администрации «Город Уфа: транспорт и связь» в четверг, 6 марта.

Например, на участке бульвара Ибрагимова возле парка Якутова вчера утром произошло ДТП и встало движение троллейбусов. Через 25 минут его возобновили. А на улице Революционной возле перекрёстка с улицей Карла Маркса из-за аварии почти на 40 минут встали трамваи и тд.

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Власти обращают особое внимание водителей на перекрестки с трамвайными путями, где риск ДТП возрастает в часы пик. Стоит соблюдать ПДД, держать дистанцию и своевременно тормозить.

Напомним, вчера из-за плохой погоды было большое ДТП в регионе. Самым нашумевшим стало столкновение трёх фур на М5 в Иглинском районе, которое привело к многокилометровой пробке. На этой же трассе ранее в кювет вылетел грузовик, а его водителя госпитализировали. В Стерлитамакском же районе произошло тройное ДТП, но уже у легковушек. В нём пострадали четыре человека. Ближе к вечеру произошло смертельное столкновение «Лады» и грузовика на трассе Уфа-Оренбург возле города Салавата.

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