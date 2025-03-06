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Posted 6 марта, 13:17

Published 6 марта, 13:17

Modified 6 марта, 13:19

Updated 6 марта, 13:19

Условных террористов обезвредили в Уфе

На Южном вокзале Уфы предотвратили теракт

6 марта 2025, 13:17
Фото: 1MI.

Условных террористов обезвредили в Уфе

Крупную операцию провели силовики в башкирской столице, отчиталась ФСБ в четверг, 6 марта.

На территории Южного автовокзала в Уфе состоялись антитеррористические учения. По сценарию, условная бомба была заложена в автобусе «Дюртюли — Уфа». В конце концов, всех гражданских эвакуировали, а «взрывное устройство» обезвредили сапёры.

— Отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, осуществлена проверка эффективности системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объекту транспортной инфраструктуры, — отчитались в ФСБ об итогах учений.
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Южный автовокзал не в первый раз за неделю попадает под внимание оперативных служб. Ранее, как сообщал Mkset, власти города принялись разгонять у инфраструктурного объекта стихийную парковку.

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