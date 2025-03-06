На Южном вокзале Уфы предотвратили теракт

На территории Южного автовокзала в Уфе состоялись антитеррористические учения. По сценарию, условная бомба была заложена в автобусе «Дюртюли — Уфа». В конце концов, всех гражданских эвакуировали, а «взрывное устройство» обезвредили сапёры.