На Южном вокзале Уфы предотвратили теракт

Posted 6 марта, 13:17
Published 6 марта, 13:17
Modified 6 марта, 13:19
Updated 6 марта, 13:19
На территории Южного автовокзала в Уфе состоялись антитеррористические учения. По сценарию, условная бомба была заложена в автобусе «Дюртюли — Уфа». В конце концов, всех гражданских эвакуировали, а «взрывное устройство» обезвредили сапёры.
— Отработаны действия всех субъектов борьбы с терроризмом, осуществлена проверка эффективности системы межведомственного взаимодействия при возникновении угроз объекту транспортной инфраструктуры, — отчитались в ФСБ об итогах учений.
Южный автовокзал не в первый раз за неделю попадает под внимание оперативных служб. Ранее, как сообщал Mkset, власти города принялись разгонять у инфраструктурного объекта стихийную парковку.