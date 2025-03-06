Мэр Уфы сдал автохамов

Posted 5 марта, 23:23
Published 5 марта, 23:23
Modified 5 марта, 23:25
Updated 5 марта, 23:25
Рейд администрация провела в районе Южного автовокзала, там ещё долгое время назад возникла стихийная парковка в неположенном для этого месте.
В ходе «вылазки» представители власти выписали сразу 11 протоколов о нарушении ПДД, три машины увезли на штрафстоянку.
Теперь, как объявили в мэрии, рейды на этом месте будут проводиться постоянно.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водителю выписали штраф за то, что тот загородил «невидимую» мусорку.