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Posted 5 марта, 23:23

Published 5 марта, 23:23

Modified 5 марта, 23:25

Updated 5 марта, 23:25

В Уфе массово эвакуируют машины

Мэр Уфы сдал автохамов

5 марта 2025, 23:23
Фото: 1MI.

В Уфе массово эвакуируют машины

В столице Башкортостана по поручению мэра Ратмира Мавлиева накрыли несанкционированную стоянку, отчитывается мэрия в четверг, 6 марта.

Рейд администрация провела в районе Южного автовокзала, там ещё долгое время назад возникла стихийная парковка в неположенном для этого месте.

В ходе «вылазки» представители власти выписали сразу 11 протоколов о нарушении ПДД, три машины увезли на штрафстоянку.

Теперь, как объявили в мэрии, рейды на этом месте будут проводиться постоянно.

Штраф за фантомную мусорку выписали в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе водителю выписали штраф за то, что тот загородил «невидимую» мусорку.

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