Мечтаете о внуках — отнимите у дочери телефон

Хронический недосып и плохой сон из-за гаджетов ведут к стрессу, что у девочек-подростков может спровоцировать нарушения менструального цикла и гинекологические заболевания в будущем. У мальчиков же, электромагнитное излучение от смартфонов, которые они держат рядом с собой ночью, снижает репродуктивную функцию на 20-30%.