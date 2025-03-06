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Posted 6 марта, 04:13

Published 6 марта, 04:13

Modified 6 марта, 04:15

Updated 6 марта, 04:15

Мечтаете о внуках — отнимите у дочери телефон

Мечтаете о внуках — отнимите у дочери телефон

6 марта 2025, 04:13
Фото: 1MI.
Современные подростки не расстаются со смартфонами, но эта зависимость может дорого им обойтись в будущем, сообщает в четверг, 6 марта, Минздрав РБ.

Индира Сахаутдинова, главный специалист по охране репродуктивного здоровья подростков Минздрава Башкирии, объясняет, что здоровый сон — основа для нормальной работы нервной, эндокринной и иммунной систем, а значит и репродуктивной. Подросткам необходимо 8-10 часов сна каждую ночь.

Гаджеты против мелатонина: война за сон и здоровье

Главный гормон, отвечающий за засыпание — мелатонин. Всего пара часов, проведенных в телефоне перед сном, снижают его уровень. Если это входит в привычку, организм перестает понимать, когда нужно отдыхать, и переходит на «резервное питание», которого в подростковом возрасте еще недостаточно.

У девочек — сбой цикла, у мальчиков — снижение фертильности

Хронический недосып и плохой сон из-за гаджетов ведут к стрессу, что у девочек-подростков может спровоцировать нарушения менструального цикла и гинекологические заболевания в будущем. У мальчиков же, электромагнитное излучение от смартфонов, которые они держат рядом с собой ночью, снижает репродуктивную функцию на 20-30%.

Что делать? Советы от доктора

Индира Сахаутдинова призывает родителей не пускать ситуацию на самотек и помочь детям выработать здоровые привычки:

  • За два часа до сна — никаких гаджетов.
  • Не заряжайте телефон рядом с кроватью.
  • Ложитесь спать в одно и то же время.
  • Используйте ночник с теплым светом.
  • Уделите ребенку 20 минут перед сном: поговорите, почитайте книгу.

Как ранее сообщал Mkset, уфимские врачи столкнулись с редчайшим случаем в медицинской практике — перекрутом желчного пузыря у полуторагодовалого ребенка.

Уфимский ребенок получил уникальную травму
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