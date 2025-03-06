Мечтаете о внуках — отнимите у дочери телефон

Posted 6 марта, 04:13
Published 6 марта, 04:13
Modified 6 марта, 04:15
Updated 6 марта, 04:15
Индира Сахаутдинова, главный специалист по охране репродуктивного здоровья подростков Минздрава Башкирии, объясняет, что здоровый сон — основа для нормальной работы нервной, эндокринной и иммунной систем, а значит и репродуктивной. Подросткам необходимо 8-10 часов сна каждую ночь.
Главный гормон, отвечающий за засыпание — мелатонин. Всего пара часов, проведенных в телефоне перед сном, снижают его уровень. Если это входит в привычку, организм перестает понимать, когда нужно отдыхать, и переходит на «резервное питание», которого в подростковом возрасте еще недостаточно.
Хронический недосып и плохой сон из-за гаджетов ведут к стрессу, что у девочек-подростков может спровоцировать нарушения менструального цикла и гинекологические заболевания в будущем. У мальчиков же, электромагнитное излучение от смартфонов, которые они держат рядом с собой ночью, снижает репродуктивную функцию на 20-30%.
Индира Сахаутдинова призывает родителей не пускать ситуацию на самотек и помочь детям выработать здоровые привычки:
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