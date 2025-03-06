Любимое угощение уфимцев подорожает на 15%

Posted 6 марта, 14:37
Published 6 марта, 14:37
Modified 6 марта, 14:39
Updated 6 марта, 14:39
По сообщениям федеральных СМИ, из-за роста стоимости сырья некоторые бренды стали прибегать к снижению веса продукции. Этот процесс называется шринкфляцией.
Шринкфляция — это скрытая форма инфляции, при которой производители уменьшают объем или вес товара, сохраняя прежнюю цену. Визуально упаковка может оставаться такой же, но внутри, например, становится меньше граммов шоколада, меньше листов в рулоне туалетной бумаги или тоньше слой начинки в печенье. Потребитель платит ту же сумму, но получает меньше продукта, что фактически эквивалентно подорожанию.
Компании прибегают к шринкфляции, чтобы избежать открытого повышения цен, которое может отпугнуть покупателей. Такой метод особенно распространен в периоды высокой инфляции или роста стоимости сырья. Потребители часто не сразу замечают изменения, поскольку они происходят постепенно, а дизайн упаковки остается похожим.
Как считает доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Елена Топоркова, шоколад стал дорожать из-за роста стоимости ингредиентов — сахара, масла, молока и яиц. Упомянула специалист также увеличение кредитной нагрузки и повышение логистических затрат.
— Покупатели уже понимают, что уменьшение размеров упаковки позволяет сохранить цену на продукт на прежнем уровне. Такой способ хорошо экономит деньги производителей и не влияет на объемы продаж. Однако, может привести к снижению качества: зачастую меняются процентные составляющие, и вместо качественных ингредиентов в состав включаются заменители или продукты более низкого качества.