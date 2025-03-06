Любимое угощение уфимцев подорожает на 15%

Шринкфляция — это скрытая форма инфляции, при которой производители уменьшают объем или вес товара, сохраняя прежнюю цену. Визуально упаковка может оставаться такой же, но внутри, например, становится меньше граммов шоколада, меньше листов в рулоне туалетной бумаги или тоньше слой начинки в печенье. Потребитель платит ту же сумму, но получает меньше продукта, что фактически эквивалентно подорожанию.