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Posted 6 марта, 14:37

Published 6 марта, 14:37

Modified 6 марта, 14:39

Updated 6 марта, 14:39

В Уфе резко подорожает шоколад

Любимое угощение уфимцев подорожает на 15%

6 марта 2025, 14:37
Фото: 1MI.

В Уфе резко подорожает шоколад

Производители кондитерской продукции намерены взвинтить цены на 5-15%, Mkset побеседовал с экспертом УрГЭУ на эту тему в четверг, 6 марта.

По сообщениям федеральных СМИ, из-за роста стоимости сырья некоторые бренды стали прибегать к снижению веса продукции. Этот процесс называется шринкфляцией.

Шринкфляция — это скрытая форма инфляции, при которой производители уменьшают объем или вес товара, сохраняя прежнюю цену. Визуально упаковка может оставаться такой же, но внутри, например, становится меньше граммов шоколада, меньше листов в рулоне туалетной бумаги или тоньше слой начинки в печенье. Потребитель платит ту же сумму, но получает меньше продукта, что фактически эквивалентно подорожанию.

Компании прибегают к шринкфляции, чтобы избежать открытого повышения цен, которое может отпугнуть покупателей. Такой метод особенно распространен в периоды высокой инфляции или роста стоимости сырья. Потребители часто не сразу замечают изменения, поскольку они происходят постепенно, а дизайн упаковки остается похожим.

Фото: Елена Топоркова. Пресс-служба Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ)

Как считает доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ Елена Топоркова, шоколад стал дорожать из-за роста стоимости ингредиентов — сахара, масла, молока и яиц. Упомянула специалист также увеличение кредитной нагрузки и повышение логистических затрат.

— Покупатели уже понимают, что уменьшение размеров упаковки позволяет сохранить цену на продукт на прежнем уровне. Такой способ хорошо экономит деньги производителей и не влияет на объемы продаж. Однако, может привести к снижению качества: зачастую меняются процентные составляющие, и вместо качественных ингредиентов в состав включаются заменители или продукты более низкого качества.
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимцы стали больше тратить на рестораны и развлечения.

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