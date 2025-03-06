Комнатку за квадриллион рублей продавали в Башкирии

Posted 5 марта, 23:36
Published 5 марта, 23:36
Modified 5 марта, 23:38
Updated 5 марта, 23:38
Так, женщина хотела подать заявку на участие в аукционе, лотом тогда было нежилое помещение в селе Верхние Татышлы.
Внезапно заявительница столкнулась с проблемой — заявку стало невозможно подать из-за цены ниже ₽999'999'999'999'999'99,99. Такую цену указал намеренно или из-за сбоя один из участников. Женщина, разумеется, предложила сумму ниже, из-за чего заявка обработана быть не могла.
Жалобу женщины между тем всё же отклонили. Антимонопольщики указали на то, что подавать предложение о цене имущества, если сумма ниже предложению другого претендента. Ошибка же при этом остаётся на совести организаторов.