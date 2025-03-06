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Posted 5 марта, 23:36

Published 5 марта, 23:36

Modified 5 марта, 23:38

Updated 5 марта, 23:38

В Башкирии пожаловались на действия Росимущества

Комнатку за квадриллион рублей продавали в Башкирии

5 марта 2025, 23:36
Фото: 1MI.

В Башкирии пожаловались на действия Росимущества

Скандал с антимонопольщиками устроила жительница Башкирии из-за ошибки на портале торгов, документ надзорного ведомства Mkset изучил в четверг, 6 марта.

Так, женщина хотела подать заявку на участие в аукционе, лотом тогда было нежилое помещение в селе Верхние Татышлы.

Внезапно заявительница столкнулась с проблемой — заявку стало невозможно подать из-за цены ниже ₽999'999'999'999'999'99,99. Такую цену указал намеренно или из-за сбоя один из участников. Женщина, разумеется, предложила сумму ниже, из-за чего заявка обработана быть не могла.

Жалобу женщины между тем всё же отклонили. Антимонопольщики указали на то, что подавать предложение о цене имущества, если сумма ниже предложению другого претендента. Ошибка же при этом остаётся на совести организаторов.

Московские бизнесмены купили «Башкортостан»
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Ранее Mkset сообщал о том, что выставочный комплекс «Башкортостан» приватизировала фирма из Москвы.

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