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Posted 6 марта, 17:31

Published 6 марта, 17:31

Modified 6 марта, 17:38

Updated 6 марта, 17:38

Как выбрать идеальный грунт для рассады: советы экспертов и лучшие варианты

Как выбрать идеальный грунт для рассады: советы экспертов и лучшие варианты

6 марта 2025, 17:31
Фото: Изображение Midjourney. Как выбрать идеальный грунт для рассады: советы экспертов и лучшие варианты
Посевная пора начинается с правильного выбора грунта. Ведь именно от него зависит, насколько крепкой и здоровой вырастет рассада, а также насколько быстро она адаптируется после пересадки. На полках магазинов представлен огромный ассортимент почвосмесей, и понять, какой вариант подойдет именно вам.

Грунты для взрослых растений часто имеют плотную, «жирную» структуру. В такой почве слабые корни рассады не смогут получать достаточно кислорода, а влага может застаиваться, создавая риск загнивания. Специальные грунты для рассады более рыхлые, легкие и содержат оптимальное количество питательных веществ, которые необходимы для первых этапов роста.

Какой должен быть грунт для рассады

Качественный грунт отвечает следующим требованиям:

  • Рыхлость и воздухопроницаемость: корни получают достаточно кислорода, а почва не слеживается.
  • Влагоемкость: грунт удерживает влагу, но не превращается в «болото».
  • Питательность: субстрат содержит основные макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний и кальций.

Большинство грунтов для рассады основаны на торфе — верховом или низинном. Верховой торф имеет кислую реакцию и требует добавления нейтрализующих веществ, таких как доломитовая мука. Низинный торф богаче минералами и органикой, а его кислотность чаще всего находится в пределах нормы.

Для повышения рыхлости производители добавляют минеральные разрыхлители — перлит, вермикулит или песок. Полезным дополнением является биогумус, содержащий гуминовые кислоты, которые стимулируют рост корневой системы.

На что обратить внимание при выборе

  1. Состав: обращайте внимание на содержание азота (100-250 мг/л), фосфора (130-300 мг/л) и калия (130-300 мг/л). Проверяйте наличие микроэлементов, таких как бор, цинк, магний.
  2. Кислотность: для большинства культур подходит слабокислый или нейтральный pH (5,5-7,0). Например, томаты и огурцы предпочитают нейтральные грунты, а гортензиям нужна слабокислая среда.
  3. Структура: грунт должен быть однородным, без комков, мусора и неприятного запаха. Если есть возможность, перед покупкой протестируйте небольшую упаковку.

Грунт для овощей: ТОП-5 вариантов

1. Peter Peat Pro

Состав: торф, агроперлит, песок, доломитовая мука.

Подходит для томатов, огурцов, кабачков.

Преимущества:

  • Высокая воздухопроницаемость за счёт агроперлита.
  • Равномерное развитие корней благодаря сбалансированному содержанию удобрений.
  • Подходит как для овощей, так и для цветов.

Минусы:

  • Низкая влагоёмкость: грунт быстро пересыхает, что требует частого полива.
  • Может не подойти для растений с высокой потребностью в питательных веществах.
Peter Peat Pro — 130-150 рублей за 10 л
Peter Peat Pro — 130-150 рублей за 10 л. Фото: Ozon

2. «Terra Vita — Живая земля»

Состав: торф, биогумус, песок, минеральные удобрения.

Универсальный субстрат для овощей и цветов.

Преимущества:

  • Оптимальная кислотность (pH 6.0–6.5).
  • Высокая влагоёмкость благодаря добавлению гидроагента.
  • Содержит фосфор, укрепляющий корневую систему.

Минусы:

  • Возможное присутствие мусора, такого как палочки и комочки.
  • Может потребовать дополнительной обработки перед использованием.
«Terra Vita — Живая земля» — 200-250 рублей за 25 л
«Terra Vita — Живая земля» — 200-250 рублей за 25 л. Фото: Ozon

3. «Богатырь» для томатов и перцев

Состав: верховой и низинный торф, сенная палочка, доломитовая мука.

Преимущества:

  • Подходит для паслёновых культур и цветочных растений.
  • Сенная палочка защищает от грибковых заболеваний.
  • Сбалансированный состав для гармоничного роста.

Минусы:

  • Высокое содержание азота, что может привести к избыточному росту зелени в ущерб корням.
  • Требует добавления разрыхлителей для улучшения структуры.
«Богатырь» для томатов и перцев — 150-200 рублей за 10 л
«Богатырь» для томатов и перцев — 150-200 рублей за 10 л. Фото: Ozon

4. «Агрикола» универсальный

Состав: верховой торф, минеральные удобрения.

Плюсы:

  • Баланс калия и магния улучшает цветение и плодоношение.
  • Богатый состав с магнием, железом и цинком.

 

Минусы:

  • Низкая воздухопроницаемость без добавления разрыхлителей.
  • Возможное присутствие мусора в упаковке.
«Агрикола» универсальный
«Агрикола» универсальный. Фото: Ozon

Грунт для цветов: ТОП-5 вариантов

1. «Агрикола» для декоративно-лиственных и цветущих растений

  • Состав: верховой торф, известняковая мука, микроэлементы.
  • Плюсы: сбалансированный состав, оптимальный уровень кислотности.
  • Минусы: низкая воздухопроницаемость, иногда попадаются посторонние включения.

2. Terra Vita для цветов

  • Состав: смесь торфов, биогумус, речной песок, перлит.
  • Плюсы: хороший баланс питательных веществ, высокая воздухопроницаемость.
  • Минусы: грунт быстро высыхает, требует частого полива.

3. Peter Peat Bio для декоративно-цветущих растений

  • Состав: торф, биогумус, агроперлит, биофунгицид.
  • Плюсы: наличие биогумуса и биофунгицидов, лёгкая структура.
  • Минусы: возможное присутствие мусора.

4. Veltorf для цветов

  • Состав: торф, известняковая мука, речной песок.
  • Плюсы: оптимальная влагоёмкость, богатый состав микроэлементов.
  • Минусы: требуется добавление разрыхлителей.

Торфяные таблетки: плюсы и минусы

Для экономии времени можно использовать торфяные таблетки — компактные шайбы из прессованного торфа. Они подходят для посева мелкосемянных культур (например, петунии). Однако у них есть недостатки: высокая стоимость (10-20 рублей за таблетку) и необходимость постоянного контроля влажности.

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#Ольга Харина#Цветы#Все материалы авторов#Огород#КЦ#Дом и сад#Грунт
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