Как выбрать идеальный грунт для рассады: советы экспертов и лучшие варианты

Грунты для взрослых растений часто имеют плотную, «жирную» структуру. В такой почве слабые корни рассады не смогут получать достаточно кислорода, а влага может застаиваться, создавая риск загнивания. Специальные грунты для рассады более рыхлые, легкие и содержат оптимальное количество питательных веществ, которые необходимы для первых этапов роста.
Какой должен быть грунт для рассады
Качественный грунт отвечает следующим требованиям:
- Рыхлость и воздухопроницаемость: корни получают достаточно кислорода, а почва не слеживается.
- Влагоемкость: грунт удерживает влагу, но не превращается в «болото».
- Питательность: субстрат содержит основные макро- и микроэлементы: азот, фосфор, калий, магний и кальций.
Большинство грунтов для рассады основаны на торфе — верховом или низинном. Верховой торф имеет кислую реакцию и требует добавления нейтрализующих веществ, таких как доломитовая мука. Низинный торф богаче минералами и органикой, а его кислотность чаще всего находится в пределах нормы.
Для повышения рыхлости производители добавляют минеральные разрыхлители — перлит, вермикулит или песок. Полезным дополнением является биогумус, содержащий гуминовые кислоты, которые стимулируют рост корневой системы.
На что обратить внимание при выборе
- Состав: обращайте внимание на содержание азота (100-250 мг/л), фосфора (130-300 мг/л) и калия (130-300 мг/л). Проверяйте наличие микроэлементов, таких как бор, цинк, магний.
- Кислотность: для большинства культур подходит слабокислый или нейтральный pH (5,5-7,0). Например, томаты и огурцы предпочитают нейтральные грунты, а гортензиям нужна слабокислая среда.
- Структура: грунт должен быть однородным, без комков, мусора и неприятного запаха. Если есть возможность, перед покупкой протестируйте небольшую упаковку.
Грунт для овощей: ТОП-5 вариантов
Состав: торф, агроперлит, песок, доломитовая мука.
Подходит для томатов, огурцов, кабачков.
- Высокая воздухопроницаемость за счёт агроперлита.
- Равномерное развитие корней благодаря сбалансированному содержанию удобрений.
- Подходит как для овощей, так и для цветов.
- Низкая влагоёмкость: грунт быстро пересыхает, что требует частого полива.
- Может не подойти для растений с высокой потребностью в питательных веществах.
Peter Peat Pro — 130-150 рублей за 10 л. Фото: Ozon
2. «Terra Vita — Живая земля»
Состав: торф, биогумус, песок, минеральные удобрения.
Универсальный субстрат для овощей и цветов.
- Оптимальная кислотность (pH 6.0–6.5).
- Высокая влагоёмкость благодаря добавлению гидроагента.
- Содержит фосфор, укрепляющий корневую систему.
- Возможное присутствие мусора, такого как палочки и комочки.
- Может потребовать дополнительной обработки перед использованием.
«Terra Vita — Живая земля» — 200-250 рублей за 25 л. Фото: Ozon
3. «Богатырь» для томатов и перцев
Состав: верховой и низинный торф, сенная палочка, доломитовая мука.
- Подходит для паслёновых культур и цветочных растений.
- Сенная палочка защищает от грибковых заболеваний.
- Сбалансированный состав для гармоничного роста.
- Высокое содержание азота, что может привести к избыточному росту зелени в ущерб корням.
- Требует добавления разрыхлителей для улучшения структуры.
«Богатырь» для томатов и перцев — 150-200 рублей за 10 л. Фото: Ozon
4. «Агрикола» универсальный
Состав: верховой торф, минеральные удобрения.
- Баланс калия и магния улучшает цветение и плодоношение.
- Богатый состав с магнием, железом и цинком.
- Низкая воздухопроницаемость без добавления разрыхлителей.
- Возможное присутствие мусора в упаковке.
«Агрикола» универсальный. Фото: Ozon
Грунт для цветов: ТОП-5 вариантов
1. «Агрикола» для декоративно-лиственных и цветущих растений
- Состав: верховой торф, известняковая мука, микроэлементы.
- Плюсы: сбалансированный состав, оптимальный уровень кислотности.
- Минусы: низкая воздухопроницаемость, иногда попадаются посторонние включения.
- Состав: смесь торфов, биогумус, речной песок, перлит.
- Плюсы: хороший баланс питательных веществ, высокая воздухопроницаемость.
- Минусы: грунт быстро высыхает, требует частого полива.
3. Peter Peat Bio для декоративно-цветущих растений
- Состав: торф, биогумус, агроперлит, биофунгицид.
- Плюсы: наличие биогумуса и биофунгицидов, лёгкая структура.
- Минусы: возможное присутствие мусора.
- Состав: торф, известняковая мука, речной песок.
- Плюсы: оптимальная влагоёмкость, богатый состав микроэлементов.
- Минусы: требуется добавление разрыхлителей.
Торфяные таблетки: плюсы и минусы
Для экономии времени можно использовать торфяные таблетки — компактные шайбы из прессованного торфа. Они подходят для посева мелкосемянных культур (например, петунии). Однако у них есть недостатки: высокая стоимость (10-20 рублей за таблетку) и необходимость постоянного контроля влажности.