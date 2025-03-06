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Posted 6 марта, 17:58

Published 6 марта, 17:58

Modified 6 марта, 18:00

Updated 6 марта, 18:00

Как приготовить полезные лакомства для собак своими руками: 7 простых рецептов

Как приготовить полезные лакомства для собак своими руками: 7 простых рецептов

6 марта 2025, 17:58
Фото: Изображение Midjourney. Как приготовить полезные лакомства для собак своими руками: 7 простых рецептов
Если ваш питомец ждал чего-то вкусного, а вы хотите угостить его лакомствами, но без лишних добавок, химикатов и консервантов, то время пришло! Домашняя кухня предлагает массу простых и безопасных вариантов для приготовления угощений для собаки, которые порадуют его вкус и будут полезны.

ЕКак выбрать подходящие ингредиенты и какие секреты существуют для того, чтобы лакомства получались не только вкусными, но и безопасными? Расскажем об этом и предложим несколько интересных и легких рецептов.

Когда дело доходит до приготовления пищи для собаки, важно помнить, что не все продукты, которые мы употребляем, подходят питомцам. Мясо, овощи, злаки — идеальные ингредиенты для домашней пищи, но их необходимо правильно приготовить, чтобы не вызвать у животного аллергию или расстройства пищеварения. Первым делом стоит убедиться, что у вашего питомца нет реакции на те или иные компоненты. В случае сомнений лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Не забывайте о размере собаки. Лакомства для крупных пород должны быть побольше, для мелких — уменьшайте размеры кусочков. Домашние угощения не содержат консервантов и длительное хранение для них — не лучший вариант. Лучше всего держать их в холодильнике, и использовать не дольше двух недель. И, конечно же, помните, что лакомства — это не основная пища, а дополнение к рациону.

1. Мясные шарики

Одним из самых простых и вкусных лакомств, которое легко приготовить, являются мясные шарики. Для их приготовления понадобится всего три ингредиента: мясо, яичный белок и рисовая мука. Мясо (говядина или телятина) нужно измельчить в блендере, добавить яичный белок, чтобы связать массу, и немного муки для консистенции. После того как все ингредиенты будут перемешаны, сформируйте небольшие шарики, отправьте их в разогретую духовку и запекайте в течение 40 минут.

Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и идеально подходит для дрессировки, так как шарики можно нарезать на маленькие кусочки.

Мясные шарики
Мясные шарики. Фото: канал AroundDogs

2. Сушеная говяжья печень

Для этого угощения вам понадобятся только 500 г говяжьей печени. Этот субпродукт нужно варить в кипящей воде на протяжении нескольких минут, чтобы он стал мягким. Затем нарежьте его полосками или кубиками, в зависимости от того, насколько крупной будет порция для вашей собаки.

Далее печень сушится в духовке при низкой температуре (70-80 градусов). Чтобы лакомство получилось идеально хрустящим, важно регулярно переворачивать кусочки во время сушки. Готовая печень будет как изысканное угощение с минимальными усилиями.

Сушеная говяжья печень
Сушеная говяжья печень. Фото: канал ДРТ club

3. Легкое и хрустящее лакомство

Говяжье или баранье лёгкое — это еще один отличный вариант для домашних угощений. Нарежьте его на пластинки средней толщины, смажьте противень растительным маслом и отправьте сушиться в духовку при температуре около 120 градусов. После одного часа можно уменьшить температуру до 50-60 градусов и продолжать сушить легкое до 3 часов. Получившиеся пластинки будут хрустящими и отлично подойдут для поощрения.

Легкое и хрустящее лакомство
Легкое и хрустящее лакомство. Фото: канал ДРТ club

4. Куриные сердечки

Сердечки — это не только вкусно, но и полезно! Для их приготовления достаточно просто нарезать их на несколько частей и запечь в духовке. Приготовление начинается с того, что мясо нужно запечь при высокой температуре, затем снизить её и продолжить готовить, чтобы удалить лишний жир. Такой процесс гарантирует хрустящие лакомства, которые можно хранить несколько дней.

Куриные сердечки
Куриные сердечки. Фото: канал NikaArchiLife

5. Мясные палочки с овсянкой

Если вы хотите приготовить что-то сытное, то эти мясные палочки с овсяными хлопьями подойдут идеально. В сочетании с мясом (курица, говядина или индейка) и яйцом получается насыщенное лакомство, которое легко выдавливается в форме палочек и запекается в духовке. Через 20 минут получите вкусные, полезные угощения, которые идеально подходят для активных собак.

Мясные палочки с овсянкой
Мясные палочки с овсянкой. Фото: канал Nika&Archi Life

6. Мясные пластинки с гречкой

Еще одно полезное угощение, которое отлично впишется в рацион вашего питомца — мясные пластинки с гречневыми хлопьями. Это простое, но очень вкусное лакомство, в основе которого лежит мясо, гречка и яйцо. Пластинки выпекаются на противне, а после того как они станут золотистыми и хрустящими, их можно разрезать на удобные кусочки.

Мясные пластинки с гречкой
Мясные пластинки с гречкой. Фото: канал AroundDogs

7. Рисовое печенье с печенью

Если хочется чего-то нежного и легко перевариваемого, то рисовое печенье с печенью — это то, что нужно. Приготовление сводится к смешиванию варёной печени с рисовой мукой и небольшим количеством воды, после чего тесто раскатывается в пласт и запекается. Получаются мягкие кусочки, которые идеально подойдут для собак с чувствительным желудком.

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