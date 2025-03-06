Как приготовить полезные лакомства для собак своими руками: 7 простых рецептов

Posted 6 марта, 17:58
Published 6 марта, 17:58
Modified 6 марта, 18:00
Updated 6 марта, 18:00
ЕКак выбрать подходящие ингредиенты и какие секреты существуют для того, чтобы лакомства получались не только вкусными, но и безопасными? Расскажем об этом и предложим несколько интересных и легких рецептов.
Когда дело доходит до приготовления пищи для собаки, важно помнить, что не все продукты, которые мы употребляем, подходят питомцам. Мясо, овощи, злаки — идеальные ингредиенты для домашней пищи, но их необходимо правильно приготовить, чтобы не вызвать у животного аллергию или расстройства пищеварения. Первым делом стоит убедиться, что у вашего питомца нет реакции на те или иные компоненты. В случае сомнений лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Не забывайте о размере собаки. Лакомства для крупных пород должны быть побольше, для мелких — уменьшайте размеры кусочков. Домашние угощения не содержат консервантов и длительное хранение для них — не лучший вариант. Лучше всего держать их в холодильнике, и использовать не дольше двух недель. И, конечно же, помните, что лакомства — это не основная пища, а дополнение к рациону.
Одним из самых простых и вкусных лакомств, которое легко приготовить, являются мясные шарики. Для их приготовления понадобится всего три ингредиента: мясо, яичный белок и рисовая мука. Мясо (говядина или телятина) нужно измельчить в блендере, добавить яичный белок, чтобы связать массу, и немного муки для консистенции. После того как все ингредиенты будут перемешаны, сформируйте небольшие шарики, отправьте их в разогретую духовку и запекайте в течение 40 минут.
Этот рецепт не только прост в приготовлении, но и идеально подходит для дрессировки, так как шарики можно нарезать на маленькие кусочки.
Для этого угощения вам понадобятся только 500 г говяжьей печени. Этот субпродукт нужно варить в кипящей воде на протяжении нескольких минут, чтобы он стал мягким. Затем нарежьте его полосками или кубиками, в зависимости от того, насколько крупной будет порция для вашей собаки.
Далее печень сушится в духовке при низкой температуре (70-80 градусов). Чтобы лакомство получилось идеально хрустящим, важно регулярно переворачивать кусочки во время сушки. Готовая печень будет как изысканное угощение с минимальными усилиями.
Говяжье или баранье лёгкое — это еще один отличный вариант для домашних угощений. Нарежьте его на пластинки средней толщины, смажьте противень растительным маслом и отправьте сушиться в духовку при температуре около 120 градусов. После одного часа можно уменьшить температуру до 50-60 градусов и продолжать сушить легкое до 3 часов. Получившиеся пластинки будут хрустящими и отлично подойдут для поощрения.
Сердечки — это не только вкусно, но и полезно! Для их приготовления достаточно просто нарезать их на несколько частей и запечь в духовке. Приготовление начинается с того, что мясо нужно запечь при высокой температуре, затем снизить её и продолжить готовить, чтобы удалить лишний жир. Такой процесс гарантирует хрустящие лакомства, которые можно хранить несколько дней.
Если вы хотите приготовить что-то сытное, то эти мясные палочки с овсяными хлопьями подойдут идеально. В сочетании с мясом (курица, говядина или индейка) и яйцом получается насыщенное лакомство, которое легко выдавливается в форме палочек и запекается в духовке. Через 20 минут получите вкусные, полезные угощения, которые идеально подходят для активных собак.
Еще одно полезное угощение, которое отлично впишется в рацион вашего питомца — мясные пластинки с гречневыми хлопьями. Это простое, но очень вкусное лакомство, в основе которого лежит мясо, гречка и яйцо. Пластинки выпекаются на противне, а после того как они станут золотистыми и хрустящими, их можно разрезать на удобные кусочки.
Если хочется чего-то нежного и легко перевариваемого, то рисовое печенье с печенью — это то, что нужно. Приготовление сводится к смешиванию варёной печени с рисовой мукой и небольшим количеством воды, после чего тесто раскатывается в пласт и запекается. Получаются мягкие кусочки, которые идеально подойдут для собак с чувствительным желудком.
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