Как приготовить полезные лакомства для собак своими руками: 7 простых рецептов

Сердечки — это не только вкусно, но и полезно! Для их приготовления достаточно просто нарезать их на несколько частей и запечь в духовке. Приготовление начинается с того, что мясо нужно запечь при высокой температуре, затем снизить её и продолжить готовить, чтобы удалить лишний жир. Такой процесс гарантирует хрустящие лакомства, которые можно хранить несколько дней.