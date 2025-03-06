Как победить запахи, плесень и беспорядок — маленькие советы от домохозяйки

Posted 6 марта, 15:50
Published 6 марта, 15:50
Modified 6 марта, 15:52
Updated 6 марта, 15:52
Бытовые заботы часто оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Подушка, которая пахнет потом, стиральная машина с запахом сырости или печенье, утратившее свежесть, — всё это требует грамотного подхода.
— Неприятный запах, плесень и другие мелочи больше не станут проблемой, если знать несколько хитростей и подходить к этому творчески, — утверждает Марина Жукова, домохозяйка и автор популярного канала о лайфхаках.
Иногда утром можно заметить, что подушка источает резкий, неприятный запах. Это может происходить из-за накопившегося пота и бактерий. Простое решение, которое предлагает Марина, — использование хлоргексидина.
Чтобы освежить подушку:
Запах исчезнет, а ткань останется чистой. Дополнительно стоит обратить внимание на выбор материала наволочки. Марина советует использовать двойную защиту: плотный перкаль как первый слой и мягкий поплин в качестве наружной ткани.
Для борьбы с избыточным потоотделением головы можно попробовать аптечный бишофит. Этот минерал добавляется в шампунь (2 ложки на одно мытье), что со временем помогает уменьшить потоотделение.
Кто не сталкивался с ситуацией, когда из стирки достаешь пододеяльник, а внутри прячется половина вещей? Решить эту проблему можно, если перед стиркой закрыть разрез пододеяльника, например, обыкновенным носком. Этот трюк не только сохранит все мелкие вещи на своих местах, но и улучшит качество стирки.
Если стиральная машина начинает пахнуть сыростью, причина может быть в остатках влаги, плесени или налете в труднодоступных местах. Для решения проблемы Марина рекомендует бюджетные средства:
Полпакета любого из этих средств засыпается в барабан, включается пустая стирка, и ваша машина снова чистая и свежая.
Весной и осенью верхняя одежда часто страдает от влаги и загрязнений. Водоотталкивающие пропитки помогут справиться с этой проблемой. После обработки они создают невидимый защитный слой, благодаря которому светлое пальто останется чистым дольше, а джинсы или манжеты не намокнут.
На рынке представлено множество пропиток, различающихся по составу, способу применения и цене. Рассмотрим некоторые из них:
Обычная пластиковая бутылка, на первый взгляд, кажется ненужной вещью, но она может стать отличным помощником в быту. Немного фантазии — и проблема решена за пару минут. Например, из бутылки легко сделать мыльницу, которая предотвратит раскисание мыла. Просто отрежьте горлышко и дно, а затем вставьте горлышко внутрь отрезанного дна. Вода будет стекать, а мыло останется сухим.
Ещё одно гениальное применение пластика — удаление известкового налёта с крана. Для этого понадобится крышка от бутылки и резинка. Налейте немного уксуса в крышку, прикрепите её к крану с помощью резинки и оставьте на пару часов. Затем снимите крышку, и налёт легко смоется.
Черствый батон или размокшее печенье — знакомая проблема для многих. Но её можно решить простыми способами. Чтобы батон дольше оставался свежим, нужно правильно обернуть упаковку. Перекрутите пакет вокруг хлеба и закрепите край. Это создаст герметичность, сохранив мягкость и вкус.
Для печенья также есть хитрость: выверните крышку упаковки внутрь, чтобы она максимально прилегала к содержимому. Это предотвратит заветривание и останется хрустящим.
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