mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 15:50

Published 6 марта, 15:50

Modified 6 марта, 15:52

Updated 6 марта, 15:52

Как победить запахи, плесень и беспорядок — маленькие советы от домохозяйки

Как победить запахи, плесень и беспорядок — маленькие советы от домохозяйки

6 марта 2025, 15:50
Фото: Изображение Midjourney. Как победить запахи, плесень и беспорядок — маленькие советы от домохозяйки
Каждый сталкивался с бытовыми трудностями, которые кажутся мелочами, но могут изрядно испортить настроение. Подушка с неприятным запахом, стиральная машина с налетом плесени или засохший батон — всё это звучит знакомо? Однако решить эти проблемы можно быстро и эффективно.

Бытовые заботы часто оказываются сложнее, чем кажутся на первый взгляд. Подушка, которая пахнет потом, стиральная машина с запахом сырости или печенье, утратившее свежесть, — всё это требует грамотного подхода.

— Неприятный запах, плесень и другие мелочи больше не станут проблемой, если знать несколько хитростей и подходить к этому творчески, — утверждает Марина Жукова, домохозяйка и автор популярного канала о лайфхаках.

Как избавиться от запаха подушки?

Иногда утром можно заметить, что подушка источает резкий, неприятный запах. Это может происходить из-за накопившегося пота и бактерий. Простое решение, которое предлагает Марина, — использование хлоргексидина.

Чтобы освежить подушку:

  1. После стирки равномерно распылите хлоргексидин на её поверхность.
  2. Оставьте до полного высыхания.

Запах исчезнет, а ткань останется чистой. Дополнительно стоит обратить внимание на выбор материала наволочки. Марина советует использовать двойную защиту: плотный перкаль как первый слой и мягкий поплин в качестве наружной ткани.

Для борьбы с избыточным потоотделением головы можно попробовать аптечный бишофит. Этот минерал добавляется в шампунь (2 ложки на одно мытье), что со временем помогает уменьшить потоотделение.

Почему носки исчезают в пододеяльнике?

Кто не сталкивался с ситуацией, когда из стирки достаешь пододеяльник, а внутри прячется половина вещей? Решить эту проблему можно, если перед стиркой закрыть разрез пододеяльника, например, обыкновенным носком. Этот трюк не только сохранит все мелкие вещи на своих местах, но и улучшит качество стирки.

Почему носки исчезают в пододеяльнике?
Почему носки исчезают в пододеяльнике?. Фото: канал Марии Жуковой

Как бороться с сыростью и плесенью в стиральной машине?

Если стиральная машина начинает пахнуть сыростью, причина может быть в остатках влаги, плесени или налете в труднодоступных местах. Для решения проблемы Марина рекомендует бюджетные средства:

  • «Астерон» для устранения плесени и запахов;
  • «Персоль» для очистки барабана даже при низкой температуре.

Полпакета любого из этих средств засыпается в барабан, включается пустая стирка, и ваша машина снова чистая и свежая.

Как защитить верхнюю одежду от дождя и грязи?

Весной и осенью верхняя одежда часто страдает от влаги и загрязнений. Водоотталкивающие пропитки помогут справиться с этой проблемой. После обработки они создают невидимый защитный слой, благодаря которому светлое пальто останется чистым дольше, а джинсы или манжеты не намокнут.

На рынке представлено множество пропиток, различающихся по составу, способу применения и цене. Рассмотрим некоторые из них:

  • ReviveX Water Repellent for Outerwear от McNett: спрей для верхней одежды, восстанавливающий водоотталкивающие свойства тканей.
  • Collonil Carbon Protecting Spray: спрей обеспечивает длительную защиту от влаги и грязи для различных материалов.
  • АиС Веллакс-2 ready: водоотталкивающее средство, подходящее для защиты от грязи и воды, доступно в объёмах 1 л и 5 л.
Как защитить верхнюю одежду от дождя и грязи?
Как защитить верхнюю одежду от дождя и грязи?. Фото: канал Марии Жуковой

Маленькие лайфхаки с пластиковой крышкой, которые облегчат жизнь

Обычная пластиковая бутылка, на первый взгляд, кажется ненужной вещью, но она может стать отличным помощником в быту. Немного фантазии — и проблема решена за пару минут. Например, из бутылки легко сделать мыльницу, которая предотвратит раскисание мыла. Просто отрежьте горлышко и дно, а затем вставьте горлышко внутрь отрезанного дна. Вода будет стекать, а мыло останется сухим.

Ещё одно гениальное применение пластика — удаление известкового налёта с крана. Для этого понадобится крышка от бутылки и резинка. Налейте немного уксуса в крышку, прикрепите её к крану с помощью резинки и оставьте на пару часов. Затем снимите крышку, и налёт легко смоется.

Как сохранить свежесть хлеба и печенья?

Черствый батон или размокшее печенье — знакомая проблема для многих. Но её можно решить простыми способами. Чтобы батон дольше оставался свежим, нужно правильно обернуть упаковку. Перекрутите пакет вокруг хлеба и закрепите край. Это создаст герметичность, сохранив мягкость и вкус.

Для печенья также есть хитрость: выверните крышку упаковки внутрь, чтобы она максимально прилегала к содержимому. Это предотвратит заветривание и останется хрустящим.

Как сохранить свежесть хлеба и печенья?
Как сохранить свежесть хлеба и печенья?. Фото: канал Марии Жуковой
Зумеры нашли способ, как пылесос превратить в ароматный диффузор с помощью ваты
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только для унитаза: 4 удивительных способа использования туалетного ёршика!Что может избавить от плесени: найдено растение, которое борется с грибкомЗатирка для плитки как новая: садовый продукт, который изменит вашу ванную комнату!
#Ольга Харина#Все материалы авторов#Запах#Лайфхаки#КЦ#Дом и сад#Уборка#Плесень
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика