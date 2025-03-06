Директор уфимской школы обманом получила более ₽500’000

Posted 6 марта, 06:54
Published 6 марта, 06:54
Modified 6 марта, 07:51
Updated 6 марта, 07:51
Следствие считает, что, будучи директором школы, женщина с декабря 2021 года по июнь 2022 года без причины установила одному из преподавателей повышенный персональный коэффициент и потребовала ежемесячно перечислять ей ₽16’000. За полгода вышло около ₽100`000.
На этом женщина не остановилась. С февраля по июнь 2023 года она фиктивно трудоустроила в школу знакомую на должность старшего вожатого и брала с неё деньги, выплаченные лжевожатой, как зарплата. Здесь сумму похищенных из бюджета средств превысила ₽220’000.
Но и это ещё не всё. С июня 2021 года по август 2023 года директор получила от школьного тренера по тхэквондо взятку в ₽189’000 за нерасторжение договора аренды помещения спортзала.
Для возмещения ущерба, а он составил более ₽500`000, на квартиру предприимчивой уже экс-директорши наложен арест. Уголовное дело отправилось в суд.
Ранее сообщалось, что строительный предприниматель обманул уфимский вуз на ₽1,5 млн.