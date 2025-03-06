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Posted 6 марта, 06:54

Published 6 марта, 06:54

Modified 6 марта, 07:51

Updated 6 марта, 07:51

Директор школы пойдет под суд в Уфе

Директор уфимской школы обманом получила более ₽500’000

6 марта 2025, 06:54
Фото: 1MI.

Директор школы пойдет под суд в Уфе

Экс-директора МАОУ «Центр образования № 159» в столице Республики Башкортостан осудят за мошенничество и получение взятки, сообщает региональная прокуратура в четверг, 6 марта.

Следствие считает, что, будучи директором школы, женщина с декабря 2021 года по июнь 2022 года без причины установила одному из преподавателей повышенный персональный коэффициент и потребовала ежемесячно перечислять ей ₽16’000. За полгода вышло около ₽100`000.

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На этом женщина не остановилась. С февраля по июнь 2023 года она фиктивно трудоустроила в школу знакомую на должность старшего вожатого и брала с неё деньги, выплаченные лжевожатой, как зарплата. Здесь сумму похищенных из бюджета средств превысила ₽220’000.

Но и это ещё не всё. С июня 2021 года по август 2023 года директор получила от школьного тренера по тхэквондо взятку в ₽189’000 за нерасторжение договора аренды помещения спортзала.

Для возмещения ущерба, а он составил более ₽500`000, на квартиру предприимчивой уже экс-директорши наложен арест. Уголовное дело отправилось в суд.

Ранее сообщалось, что строительный предприниматель обманул уфимский вуз на ₽1,5 млн.

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