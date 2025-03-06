Директор уфимской школы обманом получила более ₽500’000

На этом женщина не остановилась. С февраля по июнь 2023 года она фиктивно трудоустроила в школу знакомую на должность старшего вожатого и брала с неё деньги, выплаченные лжевожатой, как зарплата. Здесь сумму похищенных из бюджета средств превысила ₽220’000.