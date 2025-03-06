День жестянщика пройдёт в Уфе

В городе ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -8°C… -10°C, а в дневные часы ожидается 0°C… -2°C.