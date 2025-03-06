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Posted 5 марта, 23:20

Published 5 марта, 23:20

Modified 5 марта, 23:22

Updated 5 марта, 23:22

В Уфе потеплеет до 0°

День жестянщика пройдёт в Уфе

5 марта 2025, 23:20
Фото: 1MI.

В Уфе потеплеет до 0°

Синоптики дали прогноз погоды в столице Башкортостана на четверг, 6 марта.

В городе ожидается пасмурная погода с небольшими осадками в виде снега. Ветер будет дуть с юго-востока и юга со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -8°C… -10°C, а в дневные часы ожидается 0°C… -2°C.

На дорогах вероятно образование снежного наката и гололедицы. В ночное и утреннее время снег может ухудшить видимость до 1-2 км. Водителям следует проявлять осторожность, соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам рекомендуется выбирать обувь с нескользящей подошвой и внимательно переходить дорогу.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода будет ждать жителей Уфы и Башкирии в Международный женский день.

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