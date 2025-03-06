mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 марта, 11:28

Published 6 марта, 11:28

Modified 6 марта, 11:31

Updated 6 марта, 11:31

Водители подрались посреди дороги в Уфе

Бородинская битва произошла на уфимской дороге

6 марта 2025, 11:28
Фото: Группа музея-заповедника «Бородинское поле» в соцсети «ВКонтакте».

Водители подрались посреди дороги в Уфе

Два водителя подрались посреди проезжей части улицы Бородинской возле дома №9 в столице Республики Башкортостан, сообщается в посте с видео в группе «БашДТП» в четверг, 6 марта.

На кадрах видно, как водитель одной из легковых иномарок проводит удачный борцовский приём и валит на землю второго. После этого на земле происходит двойная куча мала, пока в драку не вмешивается третий человек, пытаясь разнять драчунов. В посте утверждается, что водители не поделили дорогу и из-за этого начался конфликт.

— Поэтому надо иметь с собой средства самообороны, и выходить разговаривать сразу с данным средством в руках. Базарить сразу начинают вежливо, считает пользователь с ником youngxstar.
— Озверели совсем уже, люди на людей не похожи. Куда не посмотри, кругом хамство, быдлота, пишет другая пользовательница.
— Чудесно спроектировали заезд в этот огромный дом конечно, слов нет. Будто в гараж какой-то, заборы и поворот, пишет девушка с именем Гуля.

Ранее сообщалось, что во дворе в городе Нефтекамске ребёнок скатился на тюбинге прямо под колёса машины.

Читайте также:
Камикадзе бегает по УфеИзбивших стража порядка мигрантов отправили в СИЗОУфимский врач обезвредил опасного дебошира
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Конфликт#Башкортостан#Благовещенск#Сибай#Драка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Водители#Мелеуз#Янаул#БашДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика