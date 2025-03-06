Бородинская битва произошла на уфимской дороге

Posted 6 марта, 11:28
Published 6 марта, 11:28
Modified 6 марта, 11:31
Updated 6 марта, 11:31
На кадрах видно, как водитель одной из легковых иномарок проводит удачный борцовский приём и валит на землю второго. После этого на земле происходит двойная куча мала, пока в драку не вмешивается третий человек, пытаясь разнять драчунов. В посте утверждается, что водители не поделили дорогу и из-за этого начался конфликт.
— Поэтому надо иметь с собой средства самообороны, и выходить разговаривать сразу с данным средством в руках. Базарить сразу начинают вежливо, считает пользователь с ником youngxstar.
— Озверели совсем уже, люди на людей не похожи. Куда не посмотри, кругом хамство, быдлота, пишет другая пользовательница.
— Чудесно спроектировали заезд в этот огромный дом конечно, слов нет. Будто в гараж какой-то, заборы и поворот, пишет девушка с именем Гуля.
Ранее сообщалось, что во дворе в городе Нефтекамске ребёнок скатился на тюбинге прямо под колёса машины.