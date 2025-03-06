Бородинская битва произошла на уфимской дороге

На кадрах видно, как водитель одной из легковых иномарок проводит удачный борцовский приём и валит на землю второго. После этого на земле происходит двойная куча мала, пока в драку не вмешивается третий человек, пытаясь разнять драчунов. В посте утверждается, что водители не поделили дорогу и из-за этого начался конфликт.