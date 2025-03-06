Более половиы россиян считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада

Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти россиян отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.