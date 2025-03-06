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Posted 6 марта, 14:45

Published 6 марта, 14:45

Modified 7 марта, 04:58

Updated 7 марта, 04:58

Более половиы россиян считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада

Более половиы россиян считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада

6 марта 2025, 14:45
Фото: Изображение Midjourney.
Согласно опросу, проведенному ВТБ, более 40% россиян следят за новостями о вкладах и ставках на них. Почти половина респондентов отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 9% совсем не интересуются такими новостями.

Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

Основными источниками новостей о вкладах и ставках являются банковские сайты (57%) и интернет-СМИ (40%). Банковские рассылки читают 39% опрошенных, новости на федеральных каналах смотрят 35%, а 30% россиян читают новости в социальных сетях. Специализированные финансовые сайты привлекают 27% аудитории, а телеграм-каналы и блоги — 26%.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечают почти половина россиян, а 37% респондентов время от времени встречают такие новости.

Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти россиян отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На восприятие привлекательности вкладов больше всего влияют программы банков с повышенными ставками (44%) и сообщения о росте процентных ставок (44%). Также клиентов привлекает реклама банковских продуктов и акций (33%), советы экспертов о выгоде вкладов (20%) и истории успеха вкладчиков (10%).

На решение об открытии вклада в наибольшей степени влияет реклама банков и их предложений (63%). Примерно треть россиян полагается на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 23% респондентов обращают внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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